Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, Avrupa Şampiyonu öğrenciyi kabul etti

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN öğrencisi ve Avrupa Şampiyonu Sudenur Basancı'yı makamında kabul ederek teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencisi ve Avrupa Şampiyonu olan Sudenur Basancı ile antrenörü Cemal Kocabaş'ı makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Basancı'nın başarılarından BEUN olarak çok büyük gurur duyduklarını, Basancı'nın BEUN'u ve Türkiye'yi her müsabakada en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. Rektör Özölçer, başarılarından dolayı Basancı'yı ve antrenörünü tebrik ederek Basancı'ya teşekkür belgesi takdiminde bulundu. Basancı ise misafirperverliğinden ve her zaman gösterdiği alaka ve desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ve karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu. - ZONGULDAK