Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Özölçer, mesajında Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük ilkesinden asla taviz vermeyen mücadelesini vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını simgelediğini belirtti. Ayrıca, şehitlerimizi rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

29.08.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük ilkesinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'yla başlattığı ve topyekün destansı mücadelesiyle düşman askerlerini tarihte unutamayacakları bir hezimete uğratarak bertaraf edip kazandığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na erişmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde işgalci kuvvetlere karşı başlatılan bu kutlu direniş ve kurtuluş hareketi, 30 Ağustos 1922 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle dünyada esaret altında ve zulüm gören tüm milletlere ilham olacak bir zaferle nihayete erdirilmiştir. Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı büyük bir fedakarlıkla kazanılan bu zafer, toprakları işgal altında olan bir milletin zaferlerle bezenmiş tarihinden güç aldığı azmi ve kararlılığıyla küllerinden yeniden doğarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını muştulamıştır. Tüm dünyaya örnek timsal eden şanlı tarihinin içinde, hiçbir zaman tutsaklığa boyun eğmeyip bağımsızlığını muhafaza eden necip milletimiz, bu uğurdaki mücadelesiyle yüzyıllardır, insanlığın hafızasında kahramanlık kavramının cisimleştiği, saygın bir yer edinmiştir. Türk milletinin saysız zaferler ve kahramanlıklarla dolu tarihinde, kahramanlığın nasıl elde edildiğini, edebiyatımızın mümtaz şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel; 'Kazanmak istersen zaferi/ Gürleyen sesinle doldur gökleri/ Zafer dedikleri kahraman peri/ Susandan kaçar da coşana gider' sözleriyle dile getirerek tüm dünyadaki mazlumlara ve esaret altındaki milletlere eşsiz bir misal olmaktadır. Bu duygu ve düşüncülerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlayarak, kurtuluş sürecinde devletimizin ve ülkemizin ilelebet payidar kalması adına canla başla mücadele eden başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız ve milletimiz uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, zonguldak, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement