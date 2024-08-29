Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca bağımsızlık ve özgürlük ilkesinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'yla başlattığı ve topyekün destansı mücadelesiyle düşman askerlerini tarihte unutamayacakları bir hezimete uğratarak bertaraf edip kazandığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na erişmenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde işgalci kuvvetlere karşı başlatılan bu kutlu direniş ve kurtuluş hareketi, 30 Ağustos 1922 yılında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle dünyada esaret altında ve zulüm gören tüm milletlere ilham olacak bir zaferle nihayete erdirilmiştir. Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı büyük bir fedakarlıkla kazanılan bu zafer, toprakları işgal altında olan bir milletin zaferlerle bezenmiş tarihinden güç aldığı azmi ve kararlılığıyla küllerinden yeniden doğarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını muştulamıştır. Tüm dünyaya örnek timsal eden şanlı tarihinin içinde, hiçbir zaman tutsaklığa boyun eğmeyip bağımsızlığını muhafaza eden necip milletimiz, bu uğurdaki mücadelesiyle yüzyıllardır, insanlığın hafızasında kahramanlık kavramının cisimleştiği, saygın bir yer edinmiştir. Türk milletinin saysız zaferler ve kahramanlıklarla dolu tarihinde, kahramanlığın nasıl elde edildiğini, edebiyatımızın mümtaz şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel; 'Kazanmak istersen zaferi/ Gürleyen sesinle doldur gökleri/ Zafer dedikleri kahraman peri/ Susandan kaçar da coşana gider' sözleriyle dile getirerek tüm dünyadaki mazlumlara ve esaret altındaki milletlere eşsiz bir misal olmaktadır. Bu duygu ve düşüncülerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlayarak, kurtuluş sürecinde devletimizin ve ülkemizin ilelebet payidar kalması adına canla başla mücadele eden başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız ve milletimiz uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ZONGULDAK