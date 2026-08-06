Zonguldak Ecevit Üniversitesi 45 Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda toplam 45 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 6-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sağlık ve idari hizmetlerde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre üniversite bünyesine 25 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 6 hasta bakıcı olarak çalışacak destek personeli, 4 büro personeli, 2 fizyoterapist ve 1 eczacı alınacak. Toplam 45 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Başvuru şartları, kadrolara göre aranan nitelikler ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar ilanda yer alıyor.