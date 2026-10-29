Zonguldak Ereğli\'de ortaokul öğrencileri Cumhuriyet\'in 103. yılını kutladı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda, 7. sınıf öğrencisi Sahra Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun yaşandığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.