Zonguldak\'ın Kurtuluşunun 105. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törenler, Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen programla başladı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kentin bağımsızlığına, emeğine ve geleceğine sahip çıkma iradesinin tarihidir. Bugün burada yalnızca geçmişi anmak için değil, bizlere bırakılan mirasın değerini hatırlamak ve bu mirasa layık olma sorumluluğunu bir kez daha paylaşmak için burada buluştuk."

Konuşmanın ardından program, halk oyunu gösterileri ve şiir dinletileriyle devam etti. Düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından takdim edildi.

Valilik önündeki tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, törenle kutladık. Tabii 1918-1922 Türk tarihi açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük önder Atatürk dağılan bir imparatorluğu, kırılan bir milleti, dağılan bir orduyu toplamıştır. Yeniden 1919'da Samsun'a çıkışıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş yolu başlamıştır. Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Yine bu süreçte 21 Haziran'da, düşman, Fransız işgali altındaki Zonguldak'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Allah vatanımıza düşman potini değdirmesin. Buna kimse cesaret edemez. En kötü zamanda Türk milleti küllerinden var olmuştur. Bizim Zonguldak'ta bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişinde çok büyük katkıları olmuştur. Taşkömürüyle, demir çeliğiyle, üretimiyle, madencilerimiz yerin metrelerce altında Türkiye için üretmiştir. Bugün yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti en güçlü zamanını yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılında, ikinci yüzyılda da çok büyük başarılara imza atacaktır ve Zonguldak yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında en öndeki vilayetlerden olacaktır. Bunu kutluyoruz, kutlu olsun. Hepimizin, tüm Zonguldak'ın kurtuluşunu kutluyorum."

Uzun Mehmet Anıtı önünde anma töreni

Valilik önündeki resmi programın ardından etkinlikler Uzun Mehmet Anıtı önünde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki törende, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz tarafından anıt önüne çelenk sunuldu.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bugün, aynı zamanda havzamızın geleceğini değiştiren Uzun Mehmet'i anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 8 Kasım 1829 yılında Ereğli'nin Köseağzı Neyren Deresi mevkiinde askerlik görevini bahriye olarak yapan Uzun Mehmet'e ve onunla birlikte diğer arkadaşlarına verilen bir görevle birlikte kendisinden siyah taşın aranması istenmiştir. Uzun Mehmet de klasik olarak buğdayını öğütmek üzere değirmene gittiğinde, askerde kendisine gösterilen taşın bir benzerini derede görmüş ve ondan bir numune alarak madendeki ateşe getirip atmış ve orada yandığını görmüştür. Daha sonra da İstanbul'a durumu bildirip Zonguldak'ta hem bölgenin geleceğini değiştiren hem ülkemizin geleceğini değiştiren Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun bulunuşuna imza atmıştır. 200 yıldır kömür ana faktör, ana etkendir. Sanayimizin gelişmesi, ülkemizin enerji kaynağının karşılanması noktasında ana enerji unsuru olmuştur."

Anma programı, diğer konuşmacıların hitaplarının ardından alanda oluşturulan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi. Kentin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında Zonguldak Limanı'na demirleyen TCG Kilimli Gemisi ziyaretçilerini ağırladı. - ZONGULDAK