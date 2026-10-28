Zonguldak’ta 103.Yıl Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak’ta 103.Yıl Coşkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ta 103.Yıl Coşkusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çerçevesinde Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene, Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı çelenkleri saygıyla sunuldu. Çelenklerin bırakılmasının ardından Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'mızın hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesi ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıZonguldakYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ünlü fenomen evinde ölü bulundu Son paylaşımı dikkat çekti Ünlü fenomen evinde ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip... Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 14:45:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak’ta 103.Yıl Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android