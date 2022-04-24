Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu

24.04.2022 00:57
Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı.

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı. Kemal Köksal Stadyumunda gerçekleşen bayram coşkuyla kutlandı.

Korona virüs salgı nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüste normalleşme sürecine geçilmesiyle bu yıl coşku ile kutlandı. Zonguldak'ta da Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda aynı coşku ve heyecan yaşandı. Binlerce çocuk Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunu ellerinde Türk bayrakları ile akın ederek 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Kutlamalara, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla bayram başladı. Ardından ilkokul öğrencileri tarafından günün anısına şiirler okundu. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. konuşmasına geçildi. Aldoğan, "Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Türkiye Millet Meclisinin açılış günü olan 1920 tarihi egemenlik kayıtsızlık şartsız milletin günündeyiz. Meclisimizin milli mücadelemizde gönüllerimizde yaktığı ışık en karanlık günlerde önümüzü aydınlatmış güç cesaret vermiştir. Sevgili çocuklar dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünya çocukları ile kutladığımız bu bayramda barış ve huzur dolu günleri oluşturacaktır. Yeni Türkiye çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden önemli bir şey yoktur" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından bayrak gösterileri, dans gösterileri ve folklor gösterilerinin ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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