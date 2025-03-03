Zonguldak'ta 3 Mart Grizu Faciası Anma Mesajı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 Mart Grizu Faciası Anma Mesajı

Zonguldak\'ta 3 Mart Grizu Faciası Anma Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu'da meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidini andı. Özölçer, madencilerin emeğinin ve fedakarlıklarının önemine vurgu yaparak, o kara gecenin acısını her yıl taze bir duygu ile yaşadıklarını ifade etti ve hayatını kaybedenlerin anısına rahmet diledi.

03.03.2025 16:03
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu'da meydana gelen grizu faciası sonucunda hayatını kaybeden 263 Maden Şehidi anısına bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Mart 1992 tarihinde emeğin başkenti memleketimizin Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 263 madencimiz şehit düştü. Geçmişten bugüne "Alın Terinin Simgesi" ifadesiyle özdeşlemiş madencilerimiz; yüzlerinde karaelmasın isi, ellerinde kazmaları ve başlarında baretleri ile nice şairlerin, yazarların ve sanatçıların eserlerinde vücut bularak başta ülkemizin olmak üzere tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.

Edebiyatımızın müstesna kalemlerinden Orhan Veli Kanık'ın şiirinde madencilere ithaf ettiği: 'Siyah akar Zonguldak'ın deresi,/ Yüz karası değil, kömür karası,/ Böyle kazanılır ekmek parası' sözleri, bu şehrin emeğin başkenti olmasını ve kahraman madencilerin yaşantısını en güzel şekilde özetlemektedir.

Madencilerin piri Uzun Mehmet ile başlayan kömür hikayesi, bir asırdan fazla zamandır vatanının ve milletinin müreffeh geleceği, şehrinin kalkınması ve ailesinin yarınları için gece gündüz demeden canla başla çalışan kahraman madenciler ile devam etmektedir.

İşte bu kahraman madencilerimizden 263'ü, vatanı ve milleti için çalıştığı 3 Mart 1992 gününün akşamında zincirleme grizu patlamaları sonucu meydana gelen felakette şehit oldu. Zonguldak kömür madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en büyük felaketi olan o kara gecenin acısını 33. yıl dönümünde ilk günkü gibi yaşıyor ve bu acıyı yüreğimizde hala aynı korla paylaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kozlu Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu faciasının yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm Maden Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kadim şehrimizin ve aziz ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 3 Mart Grizu Faciası Anma Mesajı - Son Dakika

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