 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda kalan 34 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumu incelenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.12.2023 - 01:25,
Abone Ol

Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, mide bulantısı, baş dönmesi şikayetiyle Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçesindeki hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 23'ü Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11'i ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin yurtta en son yedikleri yiyeceklerden numuneler alınarak inceleme başlatıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de ilçeye hareket ederek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal KYK binasına gelerek inceleme başlattı. Öğrencilerin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Zonguldak\'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kredi Yurtlar Kurumu, Zonguldak, Hisarcık, Alaplı, Güvenlik, Soruşturma, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika


00:34
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27
Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
00:34 Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
00:27 Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını hareketlendirdi
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 01:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement