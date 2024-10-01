Zonguldak\'ta aşırı yağışlar etkisini sürdürüyor: Mezarlıklarda heyelan meydana geldi, 4 ev tahliye edildi

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Zonguldak'ta aşırı yağışlar sebebiyle mezarlıklarda heyelan meydana geldi. Heyelan riski sebebiyle 4 ev tahliye edildi, bu evlerde yaşayan 17 kişi ise başka adreslere yerleştirildi. Ilıksu deresinin debisi yükseldi, kara yollarında heyelanlar yaşandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, son 48 saatte en çok yağışın Kozlu ilçesine 216 milimetre olarak düştüğünü, gece yarısına kadar tehlikenin devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarm verdiği Zonguldak'ta su baskınları, heyelanlar meydana geldi. En çok yağışı ise son 48 saatte 210 milimetre ile Kozlu ilçesi aldı. Merkez ilçesine de son 48 saatte 203 milimetre yağış düştü. Devam eden yağışlar sebebiyle heyelan riski taşıyan 4 ev geçici olarak tahliye edildi. Bu evlerde yaşayan 17 kişi ise kamu misafirhaneleri ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Öte yandan daha önce heyelan riski nedeniyle kalıcı olarak tahliye edilen 26 ev ekiplerce kontrol edildi.

Mezarlıkta heyelan meydana geldi

Yağışlar sebebiyle Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta heyelan meydana geldi. Burada bulunan mezarlar toprakla birlikte diğer mezarların üzerine yığıldı. İlçedeki bir istinat duvarı da karayoluna çökünce belediye ekipleri çalışma başlattı. Ulaşım da kontrollü sağlandı. Dere yataklarına araçların park yapılmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kozlu ilçesindeki Ilıksu mevkisinde bulunan derenin bulunduğu güzergahta jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yağış miktarının beklenilenin çok üzerinde olduğunu açıklayan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında oluşturulan kriz masasından çalışmaları ve alınan tedbirleri yönetti. Hacıbektaşoğlu, "Hep beraber takip ediyoruz. Öncesinde tedbirler alındı. Çok şükür bugüne kadar, bu ana kadar arkadaşlar can kaybı, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Öncelikle bunu paylaşmak isteriz. Şu ana kadar son 17 saatte 180 milimetre en fazla yağış Kozlu'ya, yine 160 milimetre de son 17 saati veriyorum Zonguldak merkeze yağış düştü. Ereğli 70 civarında. Yine toplamda Kozlu'ya son 48 saatte 216 milimetre yağış düştü. Merkeze de 203 milimetre. Bu tabi beklenenin çok üzerinde bir yağış. Çünkü 12 saatte 50 milimetre olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri bu şekildeydi" diye konuştu.

"79 ihbar yapıldı 58'i su baskını"

Zonguldak'ın beklenenin üzerinde çok yağış aldığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Ancak Allah'a şükür şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Tabi burada şu ana kadar bizim 79 ihbar yapıldı. Bunların 58'i su baskını, 13'ü toprak kayması ve 8'i kaya düşmesi. Hepsine müdahale edildi. En son 16.37'de merkez Asma Mahallesi'nde bir bahçe duvarının evin duvarını yıkması sonucu 65 yaşında bir amcamız çok şükür yara almadan kurtarıldı" dedi.

"Geçmişte heyelana, taşkına maruz kalan yerleri ekipler takip ediyor"

Riskli bölgelerdeki evlerden tahliyelerin yapıldığını ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Evler tahliye edildi. Şu anda bir sıkıntı yok. En son heyelan, en kritik vakamız bu ana kadar bu idi. Çok şükür onda da bir sıkıntı olmadı. Şu anda tabi takip ediyoruz. Şunu belirtmek isteriz. Hazırlık çalışmalarında geçmişte heyelana taşkına maruz kalan konutlar, iş yerleri hepsi bütün ekiplerimiz, başta AFAD, emniyet, jandarma sorumluluk bölgeleriyle kaymakamlıklarımız bu vatandaşlarımız buraları gerektiğinde tahliye edilmesi de şu anda bütün buralar tahliye edildi ve arkadaşlarımız yine takip ediyorlar. Riskli yerleri" dedi.

"Henüz tehlike geçmiş değil"

Gece yarısına kadar yağışların devam edeceğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Geçmiş taşkınlarda, heyelanlarda, afetlerde bu şekilde risk altında olan, tespit edilen bizim risk azaltma planlarımızda yer alanlar bunlar tahliye edildi. Yine titizlikle takip edeceğiz. Sizler vasıtasıyla ben tabi bütün Zonguldak'a, tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum tekrar. Çünkü henüz tehlike geçmiş değil. Özellikle saat 18-19 ile 00: 00 arası şiddetli yağış devam edecek. Metrekareye 50-60 milimetre daha yağış bekliyoruz. Yani saatte 6-7 milimetre olmak üzere bir yağış bekleniyor" şeklinde konuştu.

"Gece yarısından sonra 40-50 milimetre daha yağış bekliyoruz"

Vali Hacıbektaşoğu, gece yarısından itibaren 40 ila 50 milimetre daha yağışın beklendiğine dikkat çekerek, "Yine gece 12'den itibaren, yarın akşama kadar zaman zaman şiddetini kaybedecek ama yine gün içerisinde 12'den sonra 40-50 milimetre daha bir yağış bekliyoruz. Dolayısıyla 48 saattir devam eden bir yağış var. Özellikle heyelan, riskli yerler, her ne kadar tahliye edilmiş olsa da yeni riskler oluşabilir. Toprak doymuş vaziyette. Bütün vatandaşlarımızı ikaz etmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarıya çıkmasınlar. Yaya olarak araçla çünkü herhangi bir küçük bir derecik veyahut da bir menfezden menfez taşıması sonucu rüsubat gelip yolu kapatabiliyor. Orada trafik sıkışık olabiliyor. Bazen bu karayolunda oluyor, bazen mahalle aralarında oluyor. Dolayısıyla bizim tabi ekiplerimiz sürekli takip ediyor ancak ekiplerin rahat çalışabilmesi için. Riski minimuma indirmek için, araç trafiğini, yaya trafiğini, insan hareketini mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım. Yani herhangi bir acil durumda bir ihtiyaç durumunda direkt 112'yi arasınlar' ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK