Zonguldak'ta Doğalgaz Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Doğalgaz Patlaması: 2 Yaralı

Zonguldak\'ta Doğalgaz Patlaması: 2 Yaralı
25.06.2025 15:39
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Zonguldak'ta doğalgaz patlaması sonrası 2 kişi ağır yaralı. Apartman tahliye edilip mühürlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri'nde yaşanan doğalgaz patlaması sonrası ağır yaralanan iki kişi Ankara'daki yanık merkezine sevk edildi. Binadaki on daire tahliye edilirken girişi ekipler tarafından mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, patlamanın yaşandığı dairedeki Celal Pehlivan'ın (40) yanı sıra Ayşe Polat (49), vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Buradan da Ankara'ya sevk edildi.

Sabahat Dikbaş (52) ise travma bulguları nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Yaralılardan Yaşar Dikbaş ve Veli Musluer'in tedavileri sürerken Songül Kandemir (28), ve Nebahat Topçu (55) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"İki patlama birden oldu, binayı mühürlediler"

Patlamanın ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından tutulan rapor doğrultusunda 10 daireden oluşan apartman tahliye edildi. Ekipler, binayı mühürleyerek giriş-çıkışları yasakladı, çevrede güvenlik şeridi çekildi.

Patlama anına tanıklık eden ve olaydan sonra hastaneye kaldırılıp taburcu edilen Nebahat Topçu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir patlama oldu. Ben deprem oluyor zannettim. İkinci de yine oldu. On saniye falan sürmedi. Ondan sonra kapıyı açtık. Karşımıza gelen bayan, erkek kapının önünde yatıyordu. Su taşıdık onlara. Vücutları yanıyordu. Biraz söndürmeye de uğraştık. Ondan sonra kendimizi attık dışarı. Apartman birden silkelendi, bomba atmış gibiydi. İkinci katta duvarlar yıkıldı. Patlama, camlar hepsi o yana bu yana savruldu."

"Komşum 'gaz kokuyor' diye kapıma geldi"

Topçu, geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldığını belirterek, "Binayı mühürlediler. İçeri giremeyiz eve. Kimliklerimiz, eşyalarımız her şeyimiz içerde kaldı. Mağduruz. Bu akşam nerede olabiliriz bilmiyoruz. Apartmanda on daire var. Herkes tahliye edildi. Ben ambulansla hastaneye gittim, eşim burada kaldı. Tansiyonum çok yükseldi. Yaraları görünce, kalabalığı görünce daha da kötü oldum" dedi.

Patlama öncesinde gaz kokusu hissedildiğini söyleyen Topçu, "Bir saat önce komşum kapıyı vurdu, gaz kokuyor diye. Ben de içki kokusu sandım. Meğerse gazmış. Eşim çarşıdan geldiği sırada patlama oldu" diyerek olayın aniden geliştiğini anlattı.

Soruşturma sürüyor

AFAD ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, patlamanın kesin nedenine ilişkin teknik incelemeler ve soruşturma sürüyor. Patlamanın etkisiyle yıkılan duvarlar ve savrulan eşyalar olay yerini adeta savaş alanına çevirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Doğalgaz Patlaması: 2 Yaralı - Son Dakika

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