Zonguldak'ta Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Zonguldak'ta Filistin İçin Yürüyüş

Zonguldak\'ta Filistin İçin Yürüyüş

Zonguldak'ta 'Direnişe Selam Siyonizme Lanet' yürüyüşü düzenlendi, Filistin'e destek verildi.

06.10.2024 17:26
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Zonguldak'ta vatandaşlar, Filistin'e destek için yürüdü.

Zonguldak'ta Filistin'e Destek Platformu tarafından, 'Direnişe Selam Siyonizme Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Filistin'e destek yürüyüşüne, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş İstasyon Caddesi'nde madenci anıtında başladı. Yürüyüş sırasında, 'Gazze seninleyiz, Kudüs Müslümanlarındır' pankartı açılarak sloganlar atıldı.

STK'lar adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen Başkan Yardımcısı Saadettin Dede, şu ifadelere yer verdi: "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Batılı emperyalist güçler İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen Siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor. Dilimiz varmıyor ama hapishanelere doldurdukları masum kardeşlerimize tecavüze varacak kadar ileri giden bir cinnet halini hangi akıl açıklayabilir. Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çöktü. Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız. Değerli dostlar, kardeşlerim. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık, ne söz yetiyor, ne kelam. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Gazze'de olanları, Siyonist İsrail'in propaganda aygıtına kanarak 'bizden uzakta' diyen aymazlar uyanır mı bilemeyiz ama biz gerçekleri bir kere daha hatırlatalım." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika

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