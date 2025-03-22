Zonguldak'ta İmamoğlu'na Destek Protestosu - Son Dakika
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Zonguldak'ta İmamoğlu'na Destek Protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine CHP Zonguldak teşkilatının düzenlediği protesto mitinginde, çok sayıda partili ve vatandaş bir araya geldi. Mitingde 'Hükümet istifa' ve 'İmamoğlu serbest bırakılmalı' sloganları atıldı.

22.03.2025 10:49  Güncelleme: 10:59
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(ZONGULDAK) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasın, CHP Zonguldak teşkilatının çağrısıyla Madenci Anıtı'nda protesto edildi.

Mitinge, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Filyos Belediye Başkanı Erol Acar, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı, Muslu Belediye Başkanı Murat Kabadayı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerininalındığı mitigte, "AKP istifa", "Her şey çok güzel olacak" ve "Hükümet istifa" sloganları atılıd ve İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, konuşmasında, mücadeleyi meydanlarda sürdüreceklerini belirterek, "Artık meydanlar bizim! Artık sokaklar bizim! Biz halkın yanındayız ve halkımızın sorunlarını dile getirmek için buradayız. Biz sokaktan geldik. Bu yüzden mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdem, hükümeti ve iktidara yakın medyayı eleştirerek, "Onlara göre ülkede her şey yolunda ama biz biliyoruz ki halk pazardan artık sebze-meyve toplamak zorunda kalıyor. Onların gündemi farklı, bizim gündemimiz ise halkımızın geçim sıkıntısıdır. Belediyelerimiz halkın refahı için çalışmaya devam edecek" dedi.

"Zonguldak'ta direnmek gelenektir"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ise Zonguldak'taki madenci yürüyüşüne atıfta bulunarak, "Zonguldak'ın karakterinde direnmek var. Büyük Madenci Yürüyüşü'nde nasıl karanlığı yırtıp ışığa ulaştıysak, bugün de aynısını yapacağız. Kimse bizden susmamızı beklemesin" diye konuştu.

İmamoğlu'na yönelik suçlamaların siyasi olduğunu belirten Ertuğrul, "Bu mesele yalnızca bir belediye başkanının değil, ülkede hukuk güvenliği isteyen herkesin meselesidir. Bugün burada yaşananlar, tüm Türkiye'nin geleceğini etkileyen olaylardır. Biz, halkın iradesini korumak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Devrim Dural ise yaptığı konuşmada, Türk ordusunun Atatürkçü subaylarla güçlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için cezalandırılan gencecik teğmenlerin hakkı yenmesin, kahraman Türk ordusuna Atatürkçüler komutanlık yapsın diye buradayız" ifadelerini kullandı.

Dural, konuşmasının sonunda İstiklal Marşı'nı okudu.

Konuşmaların ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde İsmet İnönü Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı. Protestoya katılan bazı vatandaşlar, ellerinde pankartlar taşıyarak İmamoğlu'na destek mesajları verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İmamoğlu'na Destek Protestosu - Son Dakika

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