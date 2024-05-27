Zonguldak\'ta İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

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Zonguldak'ta çok sayıda öğrenci ve vatandaş, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki için yürüdü.

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Filistin için Kıyam Harekatı üyeleri, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Madenci Anıtı'nda bir araya gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar, valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, 'Filistin özgürdür özgür kalacak' sloganları atarak tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Ensar Yılmaz, "Bizler bugün gökleri ve yerleri titreten bu katliamlarda kalpleri titremeyen, bir türlü harekete geçmeyen, gereğini yapmak yerine hamaset yapan, beylik sözlerle hala günü kurtarmaya çalışan yöneticilere, güç ve otorite sahiplerine seslenmek, onları muhasebe etmek için toplandık. Yeter artık sözlerden bıktık, kınamalarınızdan bıktık, hiçbir işe yaramayan hamasi söylemlerden bıktık demek için toplandık. Evet bizler artık reel konjonktür yalanlarından, hiçbir işe yaramayan işbirliği toplantılarınızdan ve sözde diplomatik adımlarınızdan bıktık. Bizler bugün buraya Gazze'de katliam var demek için çıkmadık. Yaşanan soykırımı insanlara duyurmak için çıkmadık. Zira 8 aydır yaşananları duymayan, görmeyen, bilmeyen kalmadı. Vahşice katledilen bebeklerin, kadınların, çocukların ve beli bükülmüş ihtiyarların feryatlarını ve çaresizliklerini bırakın insanları, dağlar, taşlar, ağaçlar, masum hayvanlar ve gökteki yıldızlar bile duydu ve gördü" dedi. - ZONGULDAK