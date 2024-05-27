Zonguldak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak\'ta İsrail\'in Filistin\'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Filistin için Kıyam Harekatı üyeleri, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, valilik önüne kadar yürüyerek sloganlar atıp tekbir getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekildi ve yöneticilere seslenildi.

27.05.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta çok sayıda öğrenci ve vatandaş, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara tepki için yürüdü.

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve Filistin için Kıyam Harekatı üyeleri, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Madenci Anıtı'nda bir araya gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar, valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, 'Filistin özgürdür özgür kalacak' sloganları atarak tekbir getirdi.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Ensar Yılmaz, "Bizler bugün gökleri ve yerleri titreten bu katliamlarda kalpleri titremeyen, bir türlü harekete geçmeyen, gereğini yapmak yerine hamaset yapan, beylik sözlerle hala günü kurtarmaya çalışan yöneticilere, güç ve otorite sahiplerine seslenmek, onları muhasebe etmek için toplandık. Yeter artık sözlerden bıktık, kınamalarınızdan bıktık, hiçbir işe yaramayan hamasi söylemlerden bıktık demek için toplandık. Evet bizler artık reel konjonktür yalanlarından, hiçbir işe yaramayan işbirliği toplantılarınızdan ve sözde diplomatik adımlarınızdan bıktık. Bizler bugün buraya Gazze'de katliam var demek için çıkmadık. Yaşanan soykırımı insanlara duyurmak için çıkmadık. Zira 8 aydır yaşananları duymayan, görmeyen, bilmeyen kalmadı. Vahşice katledilen bebeklerin, kadınların, çocukların ve beli bükülmüş ihtiyarların feryatlarını ve çaresizliklerini bırakın insanları, dağlar, taşlar, ağaçlar, masum hayvanlar ve gökteki yıldızlar bile duydu ve gördü" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Filistin, İsrail, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement