Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin kimliği açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin kimliği açıklandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömüü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Tevfik Soy isimli işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soy'un ailesi hastaneye gelerek taziyelerini kabul etti. Vali Hacıbektaşoğlu, göçüğün ilk anından itibaren Soy'un bilincinin kapalı olduğunu ve müdahalelerin hemen başladığını belirtti. Soy'un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

04.06.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Türkiye Taşkömüü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Tevfik Soy isimli işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTK'ya ait Gelik işletmesinde saat 12.15 sıralarında meydana gelen göçükte kalan ve ağır yaralanan Tevfik Soy; hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Soy'un ailesi Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da hastaneye gelerek taziyelerini bildirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, göçüğün ilk anından itibaren Tevfik Soy'un bilincinin kapalı olduğunu ve olay yerindeki arkadaşları ile diğer ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Saat 12.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu işletmesinde Bir göçük meydana geldi. Göçüğe3 işçi kardeşimiz maruz kaldı. İkisi kaçarak kurtuldu. Tevfik soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bel bölgesinden aşağısı...Yalnız ilk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler anında müdahale ettiler. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkardılar. Kurtarma çalışması devam ederken sağlık ekipleri de ocağı indiler. Onlar da müdahalelerine devam ettiler. Göçükten çıkartıldıktan sonra ambulansta ve hastanede müdahaleler devam etti. Maalesef kurtaramadık. Tevfik Soy isimli kardeşimiz vefat etti. Şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, arkadaşlarının ve madencilerimizebaşsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi. Büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan evli ve iki çocuk babası olan Soy'un kuruma 2019 yılında madenci olarak başladığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak, Türkiye, Çocuk, Kaza, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin kimliği açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:51:03. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin kimliği açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement