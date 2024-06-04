Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin kimliği açıklandı

Yerel

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Türkiye Taşkömüü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Tevfik Soy isimli işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTK'ya ait Gelik işletmesinde saat 12.15 sıralarında meydana gelen göçükte kalan ve ağır yaralanan Tevfik Soy; hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Soy'un ailesi Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da hastaneye gelerek taziyelerini bildirdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, göçüğün ilk anından itibaren Tevfik Soy'un bilincinin kapalı olduğunu ve olay yerindeki arkadaşları ile diğer ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Saat 12.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu işletmesinde Bir göçük meydana geldi. Göçüğe3 işçi kardeşimiz maruz kaldı. İkisi kaçarak kurtuldu. Tevfik soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bel bölgesinden aşağısı...Yalnız ilk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler anında müdahale ettiler. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkardılar. Kurtarma çalışması devam ederken sağlık ekipleri de ocağı indiler. Onlar da müdahalelerine devam ettiler. Göçükten çıkartıldıktan sonra ambulansta ve hastanede müdahaleler devam etti. Maalesef kurtaramadık. Tevfik Soy isimli kardeşimiz vefat etti. Şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine, arkadaşlarının ve madencilerimizebaşsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi. Büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan evli ve iki çocuk babası olan Soy'un kuruma 2019 yılında madenci olarak başladığı öğrenildi. - ZONGULDAK