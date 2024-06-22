Zonguldak\'ta mülkiyet sorunları çözülüyor

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AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak'taki mülkiyet sorunlarının çözümü için yürütülen kadastro çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Avcı, "30 bin parsel tescil edilerek bu parsellere 54 bin hak sahibi belirlenmiştir" dedi. Milli Emlak Müdürlüğü'nün taşınmaz satış işlemlerini peyderpey sürdürdüğünü belirtti.

Milletvekili Avcı, "Zonguldak'ımızda uzun yıllardır kangren haline gelmiş mülkiyet sorununu çözmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda; 582 köy ve mahallenin yüzde 49,66'sına isabet eden 289 köy ve mahallede kadastro çalışmaları tamamlandı. Çatalağzı beldesindeki Kırımsa mahallesinde, kadastro çalışmaları problemin çözülmesiyle 2023 yılında başlatılarak kısa sürede tamamlandı ve vatandaşlarımız tapularına kavuştu" dedi.

Kadastro Kanunu kapsamında, 2/B arazisi olarak hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin hak sahipleri belirlenmek amacıyla 2012 yılı Ocak ayı itibariyle kadastro çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Avcı, "Bu çalışmalar sonucunda, ilimiz genelinde yaklaşık 30 bin parsel tescil edilerek 54 bin hak sahibi belirlendi. Milli Emlak Müdürlüğü, taşınmaz satış işlemlerini peyderpey sürdürmektedir. Hak sahiplerinin belirlenmesinde imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılar için verilen 'Tapu Tahsis Belgeleri' de dikkate alınarak çalışmalar yapıldı. İlimizde bu kapsamda 2017 yılında başlatılan çalışmalarda yaklaşık 15 bin parsel üretilmiş ve bu parsellerle belirlenen hak sahiplerinin mülkiyet sorunu çözülmüştür. Milli Emlak Müdürlüğü, taşınmaz satış işlemlerini sürdürmektedir. 2011 yılı sonrasında ilgili kanun gereği kadastro güncelleme çalışmaları yapılarak geçmişte yapılan hatalar giderildi ve mevcut teknolojiye uygun olarak kadastral haritalar yenilendi. İlimizdeki 700 bin parselin 170 bininde yapılan ölçü ve değerlendirmeler, uydu ve hava fotoğraflarından yararlanılarak kadastral haritaların tekrar düzenlenmesini ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağladı. Zonguldak'ımızda kangren haline gelmiş mülkiyet sorununu bu çalışmalarla büyük ölçüde çözdük. Hukuki nedenler ve geçmişten kaynaklı teknik sorunlar sebebiyle çözülemeyen sahalarda çalışmalarımız devam ediyor. Kadastro çalışmaları hemen hemen tamamlanmış olup, Zonguldak mülkiyet sorunu büyük ölçüde giderilmiş bir il haline gelmiştir" dedi. - ZONGULDAK