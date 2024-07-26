Zonguldak'ta polis ekipleri dere kenarlarında sürücülerin araçlarını etmelerine izin vermeyerek yaşanabilecek taşkınlara karşı önlemlerini sürdürüyor.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sel ve su taşkınlarına karşı önlemlerini sürdürüyor. Ekipler bugün sabah saatlerinde dere kenarlarında nöbet tutarak araç parklarına izin vermedi.
Sürücüler ise uyarılarak araçların kaldırılması istendi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta Polis Ekipleri Taşkınlara Karşı Önlem Alıyor - Son Dakika
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