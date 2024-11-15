Zonguldak Teknopark Başarıyla Yükseldi - Son Dakika
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Zonguldak Teknopark Başarıyla Yükseldi

Zonguldak Teknopark Başarıyla Yükseldi

Zonguldak Teknopark, 2022'de Türkiye genelinde 40'ıncı, Batı Karadeniz'de 1'inci oldu.

15.11.2024 10:53
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi" 2022 yılı sonuçlarına göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde bulanan Zonguldak Teknopark; Batı Karadeniz Bölgesinde 1'inci, Türkiye genelinde ise 40'ıncı sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıran ve teknoloji alanındaki büyüme hedeflerine büyük katkı sunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri özellikle üniversiteler, sanayi kuruluşları ve girişimciler arasında güçlü iş birlikleri kurarak yerel kalkınmaya önemli katkı sunuyor. 2018 yılında sanayinin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak'taki mühendislik kökenli Cumhuriyet'in ilk üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Zonguldak Teknopark, kurulduğu günden bu yana öncü çalışmalarıyla başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor.

BEUN, Zonguldak İl Özel İdaresi (Valilik) ile Zonguldak, Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde kurulan Zonguldak Teknopark, bölgesel kalkınma ve teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak adına büyük bir ivme kazanırken, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve yerel girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi konularındaki projeleriyle Zonguldak Teknopark, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi" 2022 yılı sonucuyla 2021 yılına göre yedi basamak yükselerek 47'nci sıradan 40'ıncı sıraya yerleşti. Zonguldak Teknoparkın elde ettiği bu başarı sadece bölgesel değil, ulusal düzeyde de önemli bir yer ediniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Teknoparkın elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı başta Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu olmak üzere tüm Teknopark yönetimini tebrik ederek konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Zonguldak Teknopark, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve üniversitemizin bilimsel birikimini sanayi ile buluşturmak adına büyük bir çaba sarf etmektedir. Teknoloji geliştirme bölgelerinin performansının ölçüldüğü bu endeks sonuçları, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın kayda değer bir neticesidir. Bu başarı, sadece Zonguldak Teknoparkın değil, iş birliği yaptığımız Zonguldak İl Özel İdare ve bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ile Üniversite ailemizin de ortak bir başarısıdır. Bu başarılarımızı her zaman devam ettirerek ülkemizdeki inovasyon ve girişimcilik alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak hem bölgemize hem de ülkemize katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılara istinaden bölgemizin, şehrimizin ve üniversitemizin gelişmesi için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Zonguldak Teknopark, üniversiteye ve bölgesel kalkınmaya sağladığı katkı ve teknoloji alanındaki liderliğiyle gelecekte daha da güçlü bir konuma gelmeye emin adımlarla devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Teknopark Başarıyla Yükseldi - Son Dakika

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