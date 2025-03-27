Zonguldak Teknopark Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak Teknopark Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Teknopark Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Teknopark, 2024 hedefleri ve yeni projelerle ilgili genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

27.03.2025 10:56
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Zonguldak Teknopark Olağan Genel Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Üzülmez Kampüsü Zonguldak Teknoparkta gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Özel İdaresini temsilen Zonguldak Vali Yardımcısı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Balcı, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Kamitoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Oktay, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Başoğlu katıldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "2023 yılının son aylarında Üniversitemize ait Üzülmez Kampüsümüzde yaklaşık 11 dönüm araziyi Cumhurbaşkanlığı kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan ettik. Zonguldak Teknopark; yaklaşık 6 senedir bölgemizde, AR-GE yazılım faaliyetlerinin gelişmesi noktasında en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi 2022 sonuçlarına göre Teknoparkımız, Batı Karadeniz Bölgesinin lideri olarak 1. sırada yer aldı. Karadeniz Bölgesinde ise Samsun'dan sonra 2. sırada yer alırken Türkiye genelinde ise 40. sırada yer aldı. Diğer yandan Teknoparka kazandırdığımız yeni bina ve devam eden tadilat çalışmalarımız neticesinde, faaliyet gösteren firma sayısını 54'e yükselttik. Göreve geldiğimiz anda 20 olan mevcut çalışan firma sayısını ise 36'ya yükselttik. Bu sayede Teknopark ile hem Üniversitemiz hem Bölgemiz için hedeflediğimiz çalışmaların güzel sonuçlarını almaktan gurur duyuyoruz. Her geçen gün hedeflerimizi ve çalışmalarımızı artırarak şehrimize ve Üniversitemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu'nun 2024 yılı faaliyet raporunu sunması ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi ile devam etti. Teknoparkın yeni binasında biten ve bölgede ise planlanan tadilat işleri, bölgede tamamlanan doğalgaz dönüşümü ile dışarıda açılacak kuluçka merkezine ilişkin planlamanın yapıldığı toplantıda, Teknoparkın finansal durum bilgisi hakkında genel kurul üyeleri bilgilendirildi. Ayrıca, Zonguldak Teknopark AŞ'nin sermaye artış kararı, genel kurul tarafından onaylandı.

Toplantıda konu hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Özölçer, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi adına Teknopark bünyesinde sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bölgenin potansiyelini harekete geçirecek adımların atıldığını belirten Özölçer, güçlü bir inovasyon ortamı oluşturmak adına üniversite, sanayi ve girişimciler arasında etkin bir iş birliği mekanizması kurmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Zonguldak Teknopark Olağan Genel Kurul Toplantısı, açılış konuşması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Teknopark Genel Kurul Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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