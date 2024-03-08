Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda kadınların eşitli mücadelesinin sembolü olduğunu ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece bir takvim günü değil, kadınların eşitlik mücadelesinin sembolü olan, aynı zamanda kadınların tarih boyunca yazdığı destansı hikayelerin, sosyal mücadelenin ve başarıların anısını yaşatan bir gündür. Bu özel gün, kadınların; toplumsal, ekonomik ve politik alandaki rollerini vurgulayarak, onlara olan saygı ve değeri yücelten derin bir anlam taşımaktadır. Kadınlar, toplumumuzun temel taşlarından biridir; güç, sevgi ve azimleriyle hayatımıza anlam katmaktadırlar. Kadınlarımızın her biri, kendi özgün yetenek ve güçleri, kararlılıkları ve başarılarıyla birer liderdir. Değerli kadınlarımız, bir yandan kendilerini geliştirirken bir yandan da eğitimden iş dünyasına, bilimden sanata kadar pek çok alanda büyük ve etkileyici katkılar sunmaktadırlar. Kadınlar, hayatın her alanında önemli roller üstlenerek toplumları, ülkeleri ve hayatın kendisini şekillendiren önemli aktörlerdir" dedi.
"Türk kadını Türkiye'nin tarihinde unutulmaz bir sayfa açmıştır"
Mesajında Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Mücadele döneminde Türk kadınının ülke tarihinde unutulmaz bir sayfa açtığını hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Mücadele döneminde Türk kadını, Türkiye'nin tarihinde unutulmaz bir sayfa açmıştır. Bu süreçte, Türk kadını vatan savunmasında, ekonomik kalkınmada ve sosyal değişimde önemli bir rol üstlenmiştir. Milli Mücadele'nin en zorlu anlarında, cepheye sağlık hizmetleri, istihbarat faaliyetleri ve lojistik destekle büyük bir katkı sağlayan Türk kadını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, sadece birer destekçi değil aktif birer katılımcı olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Türkiye yüzyılında geleceğe bakarken Zonguldak'ta yaşayan kadınlarımızın, kendi güçleri ve yetenekleriyle bu toprakları daha da güzelleştirdiklerini görmek, hepimizi gururlandırmaktadır. Kadınlarımızın eğitimde, iş dünyasında ve toplumun her alanında daha fazla liderlik pozisyonunda yer alması, sadece onların bireysel başarısı değil, aynı zamanda toplumumuzun genel başarısıdır. Hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini desteklemek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla çaba sarf etmek, Zonguldak'ın ve ülkemizin daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Çünkü kadınların güçlenmesi, toplumların güçlenmesi demektir. Bu duygularla; özveri, katkı ve başarılarıyla Türkiye'nin her alanında parıldayarak cumhuriyetimizin değerlerini yücelten kadınlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, güçlü ve bağımsız bir şekilde yollarına devam etmelerini dileyerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK
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