Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01.07.2024 00:53
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hacıbektaşoğlu, mesajında Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik sembolü olduğunu belirtti.

Vali Hacıbektaşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki egemenlik haklarımız pekiştirilmiş, milli denizciliğimizin temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır. Bu önemli günü, Türk denizciliğinin bağımsızlık ve egemenlik sembolü olarak her yıl coşkuyla kutlamaktayız."

Denizlerin Türkiye'nin stratejik ve ekonomik gücünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Hacıbektaşoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere denizlerde emniyeti ve huzuru sağlamak için görev yapan tüm denizcilere minnettar olduklarını ifade etti. "Onların özverili çalışmaları sayesinde denizlerimizde güvenle yol alıyor, ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Deniz ticaretimiz, ülke ekonomimizin büyümesinde ve refahın artırılmasında büyük bir rol oynamaktadır" dedi.

Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte, deniz ticaretinin millileştiğini, Türk Bayraklı gemilerin sayısının arttığını ve denizcilik sektöründe önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Böylece, denizciliğimizin uluslararası arenada da daha güçlü bir konuma gelmesi sağlanmıştır" dedi.

Mesajının sonunda, denizcilik sektöründe emek veren tüm çalışanların ve denizcilerin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Mavi vatanımızın her zaman emniyet ve refah içinde olmasını diliyorum. Ülkemizin denizcilik alanında daha da ileriye gitmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, denizleri korumak ve güvenliği sağlamak için canlarını feda eden deniz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı - Son Dakika
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