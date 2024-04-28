Zonguldaklı iş adamları 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Zonguldaklı iş adamları 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi

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Zonguldaklı iş adamları, 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi. Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte Gazeteci Cem Küçük, Elcab Kablo ve Zonsiad Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu'nun ev sahipliğinde birçok iş adamı ve vatandaşlar yer aldı. Organizasyonda Zonguldak'ın önemine vurgu yapıldı ve gelecek yıl daha büyük bir organizasyon düzenleneceği belirtildi.

28.04.2024 02:26
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Zonguldaklı iş adamları 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi

ZONGULDAK - Zonguldaklı iş adamları 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi.

Zonguldak'ta ilk kez düzenlenen Best Of Zonguldak etkinliği vatandaşlar ve iş adamlarından ilgi gördü. Buket Aydın ve Vahe Kılıçaslan'ın sunuculuğunu yaptığı organizasyonda Gazeteci Cem Küçük, organizasyonun ana sponsoru olan Elcab Kablo ile Zonsiad Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu'nun ev sahipliğinde Akkurt Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kurnaz, Zonguldak kadın basketbol takımının kulüp başkanı Kanat Tan, çok sayıda iş adamlarının yanı sıra ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak ilinin ilk vilayet olarak önemini vurgulayan Nejdet Tıskaoğlu, "Zonguldak bizim ilk vilayetimizdir. Burada olmaktan çok mutluyuz. Zonguldak'ın kalkınması için hepimiz burada bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zonsiad olarak 3-4-5 Mayıs'ta Zonguldak'ta bir fuar düzenliyoruz. Bunu Zonguldak'ın tüm illerinde tüm şehrimize yansıtmak istiyoruz. Bunun için çalışan Kerim Yılmaz burada. Levent Yaman kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca Buket Aydın ve Vahe Kılıçaslan Zonguldak'ımızın ilklerini paylaştı. Burada ödül alan arkadaşlarımız 2023 yılı boyunca güzel işlere imza attılar ve ödülü hak ettiler. Bu yıl ilki düzenlendi. Gelecek yıl daha büyük bir organizasyonla Zonguldak'ımızı farklı bir şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Organizasyonu önemini belirten gazeteci Cem Küçük, "Zonguldak'ı her zaman her yerde övgüyle konuşuyoruz. Bu organizasyon bu yıl ilk kez yapıldı, keyifli ve başarılı bir organizasyon oldu. Biz burada Zonguldak için çabalayan iş insanlarıyız. Zonguldak bizim ilk vilayetimizdir. Ben burada doğup büyüdüm ve fırsat buldukça memleketime geliyorum. Bizler madenci çocuklarıyız. Gerek hükümet genelinde, gerek ise Türkiye genelinde Zonguldak'ımızı her yerde en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" dedi.

Ayrıca Zonguldak kadın basketbol şampiyonu kulüp başkanı Kanat Tan ise konuşmasında, "Ben bu ödülü Zonguldak taraftarları için alıyorum. Zonguldak kadın basketbol takımımız şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı, çok çalıştık çok emek verdik ve emeğimizin karşılığını aldık, Formamızın rengi kırmızı şehitleri ve mavi madenci tulumlarını temsil ediyor. Çocuklarımız madenci torunlarıdır. Zonguldak'ı her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak halk oyunları ekibi gösterisinin ardından ödüller ve hediyeler takdim edildi.

Zonguldaklı iş adamları \'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi\'nde bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldaklı iş adamları 'Best of Zonguldak Birlik Beraberlik Gecesi'nde bir araya geldi - Son Dakika

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