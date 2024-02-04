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Zonguldaklı Maden İşçileri, Enkaz Altından Kurtardıkları Genç Kıza Destek Verdi - Son Dakika
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Zonguldaklı Maden İşçileri, Enkaz Altından Kurtardıkları Genç Kıza Destek Verdi

Zonguldaklı Maden İşçileri, Enkaz Altından Kurtardıkları Genç Kıza Destek Verdi

Zonguldaklı maden işçileri, asrın felaketinde enkazın altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu'ya iki ayağının ampute edilmesi sonrası tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak destek verdi. Maden işçileri, Songül ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve moral vermek için görüntülü konuşmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, madencilerin yer altı kurtarma tekniğini bildikleri için ön plana çıktığı ve herkesin kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

04.02.2024 13:36
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Zonguldaklı maden işçileri, asrın felaketinde enkazın altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu'ya iki ayağının ampute edilmesi sonrası tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak destek verdi.

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan asrın felaketinde Adıyaman'da yaşayan 20 yaşındaki Songül Göksu, çöken 7 katlı apartmanda enkaz altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan bölgeye sevk edilen maden işçileri, "Apartmandan ses geliyor" çağrıları üzerine enkazın başına giderek Songül Göksu'yu kurtarma çalışması başlattı. 62 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan Göksu, Ankara'da tedavisini tamamlayarak Adıyaman'a döndü. Maden işçileri, aradan geçen bir yılda genç kız ile iletişimi koparmadı. Hayati risk taşıdığı için iki ayağı ampute edilen Songül Göksu, tedavi sürecinde maden işçileriyle görüşerek moral buldu.

"Sesini duyunca mutlu oluyoruz"

Madencilerle telefonla görüntülü konuşan Songül Göksu, "Beni kurtaran madenci ağabeylerim artık aileden biri oldu. Gerçekten babam gibiler, onlarla konuşunca kendimi güvende hissediyorum" derken, maden işçileri de "Songül biz de senin sesini duyunca mutlu oluyoruz kızım" diye cevap verdi.

15 yıllık maden işçisi Murat Sönmez, depremden sonra uçakla Adıyaman'a gittiklerini ifade ederek, Songül Göksu'nun kurtarılma anlarını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla beraber yer altında çalışıyoruz. Deprem olduktan sonra sabah hazırlanıp Adıyaman'a gittik. Başımızdaki amirler bizim nereye gideceğimizi bildirdiler. Çarşıda kurtarma çalışmaları yaparken bir binadan ses geldiğini söylediler. Songül oradaydı. Senem ile Songül'ü kurtardık. Gerekli tahkimatı yaptık. Nasip oldu çıkarttık. Sesine doğru giderek kendisine ulaştık. Songül de tabii üç gün boyunca orada kalmış. Durumu biraz sıkıntılıydı. Çabuk olmamızı istiyordu. Susuz olduğunu ve gücünün yetmediğini söylüyordu. Biz de arkadaşların yardımıyla birlikte Songül ve kardeşini enkazın altından çıkarttık."

"Songül ile sürekli irtibat halindeyiz"

Kurtarılan Songül ile aradan geçen bir yıl boyunca sürekli irtibat halinde olduklarını anlatan maden işçisi Murat Sönmez, "Sürekli irtibat halindeyiz. Sürekli görüşürüz. ya o arar ya biz ararız. Ulaşamadığı arkadaşlarımıza da bizim aracılığımızla selam yolluyor. İrtibatı hiç kesmedik" dedi.

"Yer altı tekniğini bildiği için madenci ön plana çıktı"

Asrın felaketinde yer altı çalışma şartlarını bildikleri için madencilerin ön plana çıktığını ancak herkesin kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Sönmez, "Bu sadece madenle ilgili olan bir şey değil. Madenci yer altında tekniği bildiği için ön plana geldi. Bütün dünya oradaydı. Sadece biz yaptık dersek olmaz. Her memleketten insan vardı. Orada bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Yer altı kurtarma tekniğini bilmedikleri için madenci orada ön plana çıktı. Ancak hepimiz, bütün ekipler çalışmalara katıldık. İnşallah böyle bir olay bir daha olmaz. Olursa da biz arkadaşlarla göreve hazırız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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