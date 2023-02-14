Zonguldaklı madenci deprem bölgesinde baba olacağının haberini aldı - Son Dakika
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Zonguldaklı madenci deprem bölgesinde baba olacağının haberini aldı

14.02.2023 19:16

Zonguldaklı madenci deprem bölgesinde baba olacağının haberini aldı Zonguldaklı madenci Uğur Büyük Yıldız, baba olacağının haberini deprem bölgesi Hatay'da aldı.

Zonguldaklı madenci deprem bölgesinde baba olacağının haberini aldı

HATAY - Zonguldaklı madenci Uğur Büyük Yıldız, baba olacağının haberini deprem bölgesi Hatay'da aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde ciddi bir yıkım meydan geldi. Depremin ardından Zonguldak'tan yüzlerce madenci deprem bölgelerine kurtarma çalışmalarına gitti. Çalışmaların 9'uncu gününde deprem bölgesi Hatay'da müjdeli haber geldi. Hatay'da kurtarma çalışmalarında yer alan Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan Zonguldaklı madenci Uğur Büyük Yıldız baba olacağının haberini aldı. Telefonda haberi alan Yıldız, Hatay'da madenci arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Madenciler, baba olacak olan Uğur Büyük Yıldız'ı tebrik etti. O anlar ise Yıldız'ın madenci arkadaşları tarafından kameraya alındı.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldaklı madenci deprem bölgesinde baba olacağının haberini aldı - Son Dakika

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