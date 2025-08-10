Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği 29. Kez Gerçekleştirildi - Son Dakika
Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği 29. Kez Gerçekleştirildi

Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği 29. Kez Gerçekleştirildi
10.08.2025 09:44  Güncelleme: 09:49
Osmaniye'de Eğitimci Reşat Gürel öncülüğünde başlatılan ve 29'uncusu düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, geleneksel çocuk oyunları ve kültürel etkinliklerle dolu bir gün sundu. Yüzlerce çocuk eğlendi, unutulmaya yüz tutmuş oyunları tanıma fırsatı buldu.

Osmaniye'de 1985 yılında Eğitimci Reşat Gürel önderliğinde bir grup öğretmen tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği", kentin en köklü kültürel etkinliği olarak geleneksel hale geldi.

Bu yıl Osmaniye Belediyesi tarafından 29'uncusu düzenlenen şenlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan sonra yapılan en kapsamlı çocuk organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliklerde yaklaşık 20 farklı dalda geleneksel çocuk oyunları, futbol, sokak basketbol turnuvası, aile yarışmaları ve kültürel yarışmalar yapıldı. Yüzlerce çocuk ve aile hem eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları ve kültür değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

"Zorkun Çocuk Şenliği'nde yetişen çocuklar koştular, beden eğitimi öğretmeni oldular, masal anlattılar, şiir okudular, edebiyat öğretmeni oldular" diyen Eğitimci Reşat Gürel, "Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri bugün 29'uncusunu yapıyor. Ama öncesine baktığımız zaman, terör, salgın, deprem olaylarıyla ertelendiği yıllar oldu ve şimdi 29'uncusunu yapıyoruz. Çok şükür ve bu yıl yapılırken de alanımız Çocuk Şenlik Tepesi burası eskiden Gökçetepe derdik, Osmaniye gösteren derdik ama çocuk şenlikleri başladığından itibaren burası çocuk şenliği tepesi olarak anılıyor. Bu tepede çocuklar o kadar güzel yetiştiler ki, burada yetişen çocuklar koştular, beden eğitimi öğretmeni oldular, masal anlattılar, şiir okudular, edebiyat öğretmeni oldular. Beden eğitimi öğretmenleri oldular ve bugün burada onlar görev yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz ve çocuk şenlikleri, artık binlerce çocuğun yarıştığı ve ilk defa 4 tane alanda çocuk kısa mesafe yarışıyla, masal anlatmayla başlanan şeyler şimdi 30 kadar branşta yarışıyorlar. Futbol turnuvaları, satranç turnuvaları aklınıza ne geliyorsa Türkiye genelinde hepsi burada var ve bunların hepsi işte bir Kenan Karık var. Burada başlangıçta vardı. Şimdi milli takımın antrenörü olarak Çin'de ve burada şampiyonlarımız da oradalar. Bu bakımdan Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı, kitapta olduğu gibi 23 Nisan'dan sonra en uzun süreli çocuk şenliği ve bunu yapmakla, burada olmakla, görev almakla, paylaşmakla bütün velilerimizi, antrenörlerimizi, anne babaların hepsini kutluyorum" dedi. - OSMANİYE

