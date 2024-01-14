Zübeyde Hanım\'ın vefatının 101. yılında anma töreni düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101. yılında düzenlenen törenle anıldı. Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan anma programında, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Biz Karşıyakalılar olarak Atamızın bize emaneti olan Zübeyde Annemizi hem Karşıyakamızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım, vefatının 101'nci yıl dönümünde, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile CHP İl ve İlçe yöneticileri, partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar da törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde Anne'nin mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu. Zübeyde Hanım İlkokulu 4G sınıfı öğrencisi Beril Serdar'ın törende okuduğu şiir duygu dolu anlar yaşattı.

"HATIRASINI NESİLDEN NESİLE AKTARIYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka'nın önemli bir mirasa ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bugün Karşıyaka'nın çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin değerleri ile yoğrulmuş kimliğinde bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin payı büyüktür" dedi. Tugay, "Biz Karşıyakalılar olarak Atamızın bize emaneti olan Zübeyde Annemizi hem Karşıyaka'mızın bağrında hem de yüreklerimizde yaşatıyoruz. Onun aziz hatırası, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün kanıtı olarak burada yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armamıza armağan ettiği ay yıldızı, Atatürk devrimleri ve cumhuriyet değerlerini nasıl nesilden nesile aktarıyor ve gururla yaşatıyorsak, Zübeyde Annemizin hatırasına da o duygularla sahip çıkıyor ve genç nesillere bu sevgiyi aktarıyoruz. Zübeyde Annemizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ve Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özbakan da birer konuşma yaptı.