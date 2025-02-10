Zumba Tutkunları Merkezefendi'de Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zumba Tutkunları Merkezefendi'de Buluştu

Geniş Video İzle

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba Master Class etkinliği, dans ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinlikte katılımcılara hitap etti.

10.02.2025 21:42  Güncelleme: 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Zumba tutkunları Merkezefendi'de buluştu

Merkezefendi Belediyesi, dans ve spor tutkunlarını bir araya getirdi

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Zumba Master Class etkinliği ile ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Başkan Doğan, "Her şey daha sağlık ve mutlu bir Merkezefendi için" dedi.

Vatandaşı spora ve hareket etmeye teşvik etmek için dans ve aerobik hareketleri bir arada barındıran, vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan 'Zumba Master Class' Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda dans ve sporseverin yer aldığı etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek ve yeteneğiyle gönülleri kazanmış ZIN Aysun Batur'a hediye takdim etti. Etkinlikte Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek, yeteneğiyle gönülleri kazanmış ZIN Aysun Batur ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İkinci kez düzenlenen 'Zumba Masterclass'ta Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler ve etkinliğe katılan tüm kadınlar müziğin ritmiyle spor yaptı.

Şeniz Doğan: "Her şey daha sağlık ve mutlu bir Merkezefendi için"

Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'mizin birçok mahallesinde kadınlarımızın spor yapabileceği ve çeşitli aktiviteler yapabileceği Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimiz var. Sizlerden gelen enerji ve talebiyle birlikte hem çocuklarımıza kurs yaptırıyoruz hem de kadınlarımızın spor yapma imkanını sağlıyoruz. Buradaki en güzel şey kadınlarımızın evlerinden çıkarak bu tesislerimize gelmesi sosyalleşip keyifli vakit geçirmesi. Bu merkezler sizin gelin spor yapın, eğlenin, gülün ve dertleri orada paylaşalım dedik ve bugün bu salona baktığımda Merkezefezendi ilçemizde yaşayan kadınlar olarak büyük bir aile olduğumuzu görüyorum. Söz veriyorum daha güzel projeler, daha güzel işler ve üreten kadın modelleriyle her daim işler yapacağız. Bu yüzden kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Her şey daha sağlıklı ve mutlu bir Merkezefendi için" dedi.

Didem Zeybek: "Harika bir organizasyondu"

Türkiye'nin Zumba Temsilcisi ZES Didem Zeybek, "Hiç durmadan 3 saat süren etkinlikte bizi yalnız bırakmayan sporseverlere çok teşekkür ediyorum. İlk defa Denizli'ye geldim ve enerjinize bayıldım. Sizlerle beraber bu sahnede olmaktan inanılmaz keyif aldım. Bizim tek bir amacımız var dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Etkinlik, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zumba Tutkunları Merkezefendi'de Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:33:39. #1.13#
SON DAKİKA: Zumba Tutkunları Merkezefendi'de Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.