10 milyonluk lüks araçlar ele geçirildi: Yedek parça için kaçak getirilmiş - Son Dakika
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10 milyonluk lüks araçlar ele geçirildi: Yedek parça için kaçak getirilmiş

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Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak kullanmak için getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilip yedek parça olarak kullanılan araçlara yönelik çalışma yaptı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

18.04.2024 09:20
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10 milyonluk lüks araçlar ele geçirildi: Yedek parça için kaçak getirilmiş

Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak kullanmak için getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı

MERSİN - Mersin polisi, yurt dışından Mersin'e yedek parça olarak kullanmak için getirilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 4 adet lüks aracı ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilip yedek parça olarak kullanılan araçlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez Akdeniz İlçesinde bir oto tamirhanesi tespit edildi. Tespit edilen adrese operasyon yapan polis, yurt dışından getirilen, parçalanıp yedek parça olarak satışa sunulamaya başlanan piyasa değeri 10 milyon TL olan 4 adet gümrük kaçağı aracı ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlara el konulurken emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 milyonluk lüks araçlar ele geçirildi: Yedek parça için kaçak getirilmiş
Kaynak: İHA

Mersin, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 milyonluk lüks araçlar ele geçirildi: Yedek parça için kaçak getirilmiş - Son Dakika

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