11 İlde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli göz altına alındı - Son Dakika
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11 İlde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli göz altına alındı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla 350 kişiyi 3 milyon lira dolandıran çeteyi çökertti. Operasyonlar sonucunda 27 şüpheli göz altına alınırken, 7 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal ve bir adet kurusıkı silah ele geçirildi.

01.05.2024 11:50
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11 İlde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli göz altına alındı

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sahte ilanlar ile yaklaşık 350 kişiyi 3 milyon lira dolandıran çeteyi çökertti.

Nevşehir'de ikamet eden Emrah A. isimli vatandaş İnternet sitesinde yayınlanan satış ilanında gördüğü elektrikli bisikleti almak istedi. Piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan elektrikli bisikleti ikinci el olarak 5 bin 250 liraya pazarlık yaptı. Dolandırıcılar bir İnternet satış platformunun benzerini yaparak bu site üzerinden ödeme yapılmasını sağladı. Müşteki Emrah A. almış olduğu 2. El elektrikli bisikletin ödemesini yaptı. Ödemenin gelmediğini söyleyen dolandırıcılar Emrah A. ile tekrar iletişime geçti. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Emrah A. şikayette bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak çalışma başlatan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay fiziki ve teknik takip yaptı. Ekipler Sosyal medyada yer alan ikinci el ürün satış ilanları aracılığıyla, sahibinden.com isimli alışveriş sitesinin benzerini/sahtesini yapmak suretiyle, sahte "güvenli ödeme" siteleri aracılığıyla; dolandırıcılık işlemi yapıldığını belirledi.

Nevşehir Merkezli Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve illerinde yapılan operasyonlarda 27 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 7 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan Çalışmalarda 350 kişiden fazla mağdur olduğu belirlendi. Sahte satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan şahısların 11 ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 sd kart, 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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