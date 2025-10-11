11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı

11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı
11.10.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla 11 yıldır aranan firari hükümlü, saklandığı adresteki gizli bölmede yakalandı. Yerin altına kurduğu gizli bölmeden çıkarılan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; "Adam öldürme", "Kan gütme saikiyle öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan N.T isimli hükümlü, Bahçesaray ilçesinde bir ve düzenlenen operasyonla gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda evin altına yaptığı gizli bölmeden çıkan firari gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçesaray, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Hamas’ın imzaladığı anlaşmada Türkiye’ye kritik görev İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev
’Boş iş’ diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi Bakın ne arıyor 'Boş iş' diyenlere inat yılmadı, yüzlerce taşı evinde biriktirdi! Bakın ne arıyor
’Vatana ihanet’ gerekçesiyle idam edilen general 39 yıl sonra affedildi 'Vatana ihanet' gerekçesiyle idam edilen general 39 yıl sonra affedildi
Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar Dükkana giren fare esnafı çileden çıkardı! Hem güldüler hem kovmaya çalıştılar
Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım Selda Bağcan izlediği videodan sonra tarafını belli etti: Artık o takımlıyım
Bahçeli’nin ’İmralı’ çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt geldi
Filistinlilerin aylardır beklediği an Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi’ne giriş yaptı Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
Ankara’daki konser soruşturmasında iddianame hazır: 154 milyon liralık zarar tespit edildi Ankara'daki konser soruşturmasında iddianame hazır: 154 milyon liralık zarar tespit edildi

15:17
MHP’li Feti Yıldız’dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...
14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketinde komşularıyla hasret giderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketinde komşularıyla hasret giderdi
14:49
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye’ye yayılabilir
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir
14:29
Rakam da hayli komik 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
Rakam da hayli komik! 80 yıllık Türk kulübünün futbolcuları lokantada rehin kaldı
13:48
50 TL izdihamı Birbirlerini ezdiler
50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler
13:19
Genç kızın “Babam hakim“ diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
13:16
Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine set mi çekti Öcalan iddialara yanıt verdi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi
11:41
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor Bahçeli’nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 16:32:36. #7.11#
SON DAKİKA: 11 yıldır aranan firari hükümlü yerin altında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.