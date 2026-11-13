116 suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan'dan iade edilerek adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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116 suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan'dan iade edilerek adliyeye sevk edildi

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116 suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan\'dan iade edilerek adliyeye sevk edildi
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116 suçtan aranan Sercan Sayal, Yunanistan\'dan iade edilerek adliyeye sevk edildi
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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. İzmir'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayal hakkında 116 ayrı suç bulunuyor.

116 suçtan aranması bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından İzmir'de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçları başta olmak üzere 116 ayrı suçtan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türk Hava Yolları'nın TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı uçağıyla Yunanistan'dan getirilen Sayal, dün saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından İzmir'e getirilen Sayal, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Yunanistan3. SayfaTürkiyeGüncelİzmirSon Dakika

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