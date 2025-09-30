14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye'ye Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye'ye Kaçtı

14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye\'ye Kaçtı
30.09.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da servisçilik yapan Binali Aslan'ı öldüren ve cesedini Mersin'deki ormanlık alana gömen 14 kişilik ailenin, cinayetin ardından Suriye'ye geçtiği belirtildi. DEAŞ'ın görüşlerini benimseyen ailenin amacının Suriye'de yaşamak olduğu öğrenildi. Ailenin 2023'te Fransa'dan Türkiye'ye geldiği ve farklı şehirlerde yaşadığı bildirildi. Cinayet sonrası güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada ailenin 8 üyesi öldü, 2'si yaralandı ve 4'ü sağ olarak ele geçirildi.

Ankara'da yolculuk yapmak için anlaştıkları servis şoförü Binali Aslan'ı öldürerek cesedini Mersin'deki ormanlık alana gömen 14 kişilik ailenin, 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. Cinayetin ardından Suriye'ye geçen aile fertleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ise şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın görüşlerini benimseyen saldırganların amaçlarının ise Suriye'de yaşamak olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsü ile servisçilik yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den itibaren haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Çalışmalar çerçevesinde, Aslan'ın cesedi 26 Eylül'de Mersin Tarsus'a bağlı Kaburgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan'ın öldürüldüğü belirledi. Cinayetin faillerini yakalamak için yürütülen soruşturma çerçevesinde Aslan'ı öldürenin 14 kişilik bir aile olduğu ve olayın ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları neticesinde şüphelilerin İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edildi. Belirlenen adrese icra edilen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmaların ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan ve Ankara'ya getirilen Aslan, Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Saldırganların 2023'te Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri ve farklı şehirlerde yaşadıkları ortaya çıktı

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Zanlıların anlaştıkları Aslan'ı Gölbaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdükleri, cesedi Mersin'de ormanlık araziye gömdükleri ve daha sonra Hatay - İdlib üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtildi. Ailenin amacının ise Suriye'de yaşamak olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye'ye Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı Gelin ve damat yerde sürüklendi Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı
Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı Büyükşehir belediye başkanı kameralar karşısı geçip ilan etti: 6 günlük suyumuz kaldı
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Avrupa pazarına açılan Togg’un Almanya’daki satış fiyatları belli oldu Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj

11:09
Aksaray’daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
10:56
Sadettin Saran son bir şans verdi Tedesco’nun kaderi bu iki maça bağlı
Sadettin Saran son bir şans verdi! Tedesco'nun kaderi bu iki maça bağlı
10:36
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
10:27
Trump’ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay
10:18
Gram altında yeni rekor Uzmandan uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
10:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari’lerin peşine düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 11:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: 14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye'ye Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.