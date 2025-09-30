14 Kişilik Aile, Servis Şoförünü Öldürüp Suriye\'ye Kaçtı

Ankara'da yolculuk yapmak için anlaştıkları servis şoförü Binali Aslan'ı öldürerek cesedini Mersin'deki ormanlık alana gömen 14 kişilik ailenin, 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri öğrenildi. Cinayetin ardından Suriye'ye geçen aile fertleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ise şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın görüşlerini benimseyen saldırganların amaçlarının ise Suriye'de yaşamak olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsü ile servisçilik yapan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan 21 Eylül'den itibaren haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Çalışmalar çerçevesinde, Aslan'ın cesedi 26 Eylül'de Mersin Tarsus'a bağlı Kaburgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan'ın öldürüldüğü belirledi. Cinayetin faillerini yakalamak için yürütülen soruşturma çerçevesinde Aslan'ı öldürenin 14 kişilik bir aile olduğu ve olayın ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi. Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları neticesinde şüphelilerin İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edildi. Belirlenen adrese icra edilen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmaların ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan ve Ankara'ya getirilen Aslan, Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Saldırganların 2023'te Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri ve farklı şehirlerde yaşadıkları ortaya çıktı

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Zanlıların anlaştıkları Aslan'ı Gölbaşı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdükleri, cesedi Mersin'de ormanlık araziye gömdükleri ve daha sonra Hatay - İdlib üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtildi. Ailenin amacının ise Suriye'de yaşamak olduğu aktarıldı.