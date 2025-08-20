14 Yaşındaki Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da 3 gün içinde 6 bisiklet çaldığı iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde "Paraya ihtiyacım vardı, çalıp sattım" dediği öne sürüldü.

Olay, 17 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.M. (14), bir apartmandan çıkan otomobilin otopark kapısını açmasını fırsat bilerek içeri girdi. Daha sonra apartmanın park alanındaki bisikleti alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bisikleti çalınan çocuğun babası N.B.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede A.M.'nin sadece bu bisikleti değil, farklı noktalardan 3 gün içinde 5 bisiklet daha çaldığı belirlendi.

Ekipler tarafından evinde yakalanan şüphelinin ifadesinde "Paraya ihtiyacım vardı, bisikletleri çalıp sattım" dediği öne sürüldü. A.M., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA