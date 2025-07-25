14 yaşındaki Çağla'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış - Son Dakika
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14 yaşındaki Çağla'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış

14 yaşındaki Çağla\'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış
25.07.2025 16:54
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İzmir Karabağlar'da 14 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldüren caniye verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın cinayeti önceden planladığı; internette 'kan lekesi çıkan şeyler', 'tabanca fiyatları', gibi aramalar yaptığı, 'balta', 'satır', 'matkap' gibi araçların yer aldığı bir alışveriş listesi hazırladığı belirtildi.

15 Haziran 2024'te, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun 14 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, akşam saatlerinde polis memuru babası İ.U.Ç.'nin Arap Hasan Mahallesi'nde bulunan evinde 15 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y. ile buluştu.

14 yaşındaki Çağla'yı öldüren caninin hazırlığı ortaya çıktı

100'Ü AŞKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Çetinalp ve U.E.Y. arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada U.E.Y., Çağla Çetinalp'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç. tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Çağırılan sağlık görevlilerinin kontrolünde Hacer Çağla Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile İ.U.Ç.'yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklandı, İ.U.Ç. serbest bırakıldı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından U.E.Y. hakkında 'çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, yargılamalar basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 16 Temmuz'da görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, yaşı nedeniyle cezası en üst sınır olan 15 yıl hapis cezasına çevrildi.

14 yaşındaki Çağla'yı öldüren caninin hazırlığı ortaya çıktı

ÇAĞLA'YI TASARLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ

U.E.Y. hakkında verilen kararın gerekçesi de açıklandı. Kararda; olaydan yaklaşık iki ay kadar önce U.E.Y.'nin, Çetinalp'i öldürmeye karar verdiği ve internette 'kan lekesi çıkan şeyler', 'tabanca fiyatları', 'silah', 'İzmir silah dükkanı' ve 'lateks pudrasız eldiven' şeklinde internet üzerinden aramalar yaptığı belirtildi. U.E.Y.'nin alınacaklar listesi yapıp, listede 'balta', 'satır', 'çekiç', 'testere', 'bıçak seti', 'elektrikli matkap' şeklinde eşyaların yazılı olduğu, ayrıca internet üzerinden forumlarda yer alan 'boğarak öldürmek', 'cinnet geçiren, sinirden kuduran kişiler neden elle boğarak öldürmeyi tercih ediyor', 'boğarak adam öldürme fetişim var' ve 'çıplak elle adam öldürme sanatı' şeklindeki sayfaları ziyaret ettiğine vurgu yapıldı.

U.E.Y.'nin Çetinalp'e, 'Sana bir sürprizim var. Odana geç ve beni bekle' dediği ardından cinayeti gerçekleştirdiği kararda yer aldı. U.E.Y.'nin olay günü temizlik eldiveni aldığının da altı çizildi. Heyet, bu deliller ışığında U.E.Y.'nin, Çetinalp'i öldürmeye karar vererek bu eylemi nasıl gerçekleştireceğine ilişkin plan yaptığı, ardından da planına uygun şekilde hareket ettiği ve tasarlayarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

14 yaşındaki Çağla'yı öldüren caninin hazırlığı ortaya çıktı

YAŞI NEDENİYLE EN YÜKSEK CEZA 15 YIL HAPİS

Heyet, gerekçeli kararda U.E.Y.'nin eylemi 'haksız tahrik' altında işlemediği ve bu yüzden 'haksız tahrik' indirimlerinin uygulamadığının altını çizdi. U.E.Y.'nin, Çetinalp'i henüz hayattayken kesici delici alet ile defalarca yaraladığı ve 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtildi. U.E.Y.'nin, olay tarihinde 14 yaşının içinde olan Çetinalp'i öldürüp 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi. U.E.Y.'nin, 'tasarlayarak, eziyet çektirmek suretiyle çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olması ve cezai ehliyetinin bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 31'inci maddesi olan 'yaş küçüklüğü'ne göre indirimsiz olarak üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Karabağlar, Alışveriş, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki Çağla'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Volkan Tuncer:
    Şeriat yoksa adalet yok! 19 0 Yanıtla
  • Bilgeece2009:
    kasıtlı insan öldürebiliyorsa neden yaş indiri mi?????? 12 0 Yanıtla
  • barisduman33:
    15 yıl sonra çıkar birilerinin canına da kıyar sonra mühebbet versen ne yazar 7 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    adalete gel 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Gençlik insanlığını ve yolunu şaşırmış durumda 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 14 yaşındaki Çağla'nın katili cinayetten önce alışveriş listesi hazırlamış - Son Dakika
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