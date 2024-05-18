14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı. Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. ve arkadaşı S.E. ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti. Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. ve Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

18.05.2024 01:28
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14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada darp edilen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuk yaşam mücadelesi verirken, 2 saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. H.K.iddiaya göre, sosyal medyada tartıştığı Y.G. ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı. Y.G. ve arkadaşı S.E. ile, H.K.'ya saldırdı. İki saldırgan, H.K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti.

Kalbi durdu

Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler S.E. ve Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, İnegöl, Çocuk, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler... O anlar kamerada - Son Dakika

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