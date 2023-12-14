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15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlerin yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan eski yarbay Recep Karaçam, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği\'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14.12.2023 - 10:09,  Güncelleme: 10:11
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15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan eski yarbay sanık Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlerin yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki kararın Yargıtay'ca bozulmasıyla yeniden yargılanan eski yarbay Recep Karaçam'ın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Recep Karaçam ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ne FETÖ'cüyüm ne darbeci"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Karaçam, "Ben ne FETÖ'cüyüm ne de darbeciyim. Bunun aksinde alacağınız herhangi bir karar ismimin lekelenmesine sebep olacaktır. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

18 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karaçam'ı önce 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin 'yardım' aşamasında kaldığını ve eylemin yoğunluğu ile zararın önemini dikkate alan heyet, bu cezayı 18 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 88 sanık hakkında görülen ve 31 Mayıs 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar eski albay Nizamettin Aydın, Sadık Efe, Erkan Tercan, Halit Turan, İsa Turhan, Mehmet Ekerbiçer ve Mehmet Umut hakkındaki hükümleri onamıştı. Yargıtay, çoğunluğu asker 80 sanığa 'suç işleme kastları bulunmadığı' gerekçesiyle beraat verilmesi kararını da hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay'ın temyiz incelemesini tamamlamasının ardından, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Recep Karaçam hakkındaki hükmü ise bozmuştu. Sanık Karaçam'ın, kendisine verilen 'tatbikat ve eğitim' talimatı üzerine, Aydın'ın emir komutasında kışladan birliğiyle çıktığı anlatılan hükümde, valiliğe geldikten sonra daha üst amirleri ile görüşerek, 'Komutanım, bu bir eğitim değilse ben birliğimi alıp geri dönüyorum' ifadelerini kullandığı, ardından da kışlaya döndüğü kaydedildi. Bu durumun tanıklar tarafından da doğrulandığına işaret edilen hükümde, Karaçam'ın eyleminin, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' çerçevesinde olup olmadığının değerlendirmesinin gerektiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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15 Temmuz, Yargıtay, Karaçam, Yargı, Ceza, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgale teşebbüs eden askerlerin yargılandığı davada eski yarbay Recep Karaçam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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