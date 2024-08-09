15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yolcu ve Otobüs Güvenliği Önlemleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yolcu ve Otobüs Güvenliği Önlemleri Sıklaştırıldı

Ankara-Eskişehir Polatlı mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonrası Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolculara ve otobüslere yönelik önlemler artırıldı.

09.08.2024 14:46
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Sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir Polatlı mevkiinde meydana gelen ve hayatını 11 kişinin kaybettiği trafik kazası sonrası şehirler arası otobüs trafiğinin en yoğun olduğu Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yolculara ve otobüslere yönelik önlemler sıklaştırıldı.

Sabah saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi Ankara - Polatlı karayolu Temelli mevkiinde bir firmaya ait yolcu otobüsü kaza yaptı. Meydana gelen kazada otobüs şoförü dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası ekipler tarafından denetimler sıkılaştırıldı. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı trafik polisi ekipleri de, yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde polis ekipleri, şoförleri ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Otobüs şoförleri, meslektaşlarını uyardı

Ankara'ya yola çıkan otobüs şoförü Hasan İşler, "Yolculuğumuz Ankara'ya, arkadaşlarımızı da uyarıyorum. Aracı kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

İş seyahati sebebiyle Kütahya'ya giden yolcu Mehmet Ali Özkaya, "Sürekli seyahat ettiğimiz için kurallara dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kaza bizi çok derinden üzdü"

Ankara'da yaşanan kaza ile ilgili konuşan otobüs şoförü Mehmet Orhan, " Bursa, Kütahya, Afyon ve Antalya'ya gidiyoruz. Yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyorum. Bu kaza bizi çok derinden üzdü. Allah bir daha yaşatmasın, ülkemizin başı sağolsun. Yorgun olan arkadaşlar, aracı kullanmaya devam etmesinler. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, 4 buçuk saati geçmesinler" ifadelerini kullandı.

"Meslektaşlarıma şunu söyleyeyim: lütfen kurallara uysunlar"

Bir başka Otobüs şoförü Murat Kaptan, "Yolcularımızı her otogarda uyarıyoruz. Maalesef, talihsizlikler oluyor, hepimiz üzgünüz. İnşallah bundan sonrada olmaması için çaba veriyoruz. Hepimizin uyması gereken sabit kurallar var. Meslektaşlarıma şunu söyleyeyim: lütfen kurallara uysunlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yolcu ve Otobüs Güvenliği Önlemleri Sıklaştırıldı - Son Dakika

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