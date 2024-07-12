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15 Temmuz gazisi Cafer Akın: "Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş hainler bize ateş açarak karşılık verdiler"

ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde vurulması sonucu gazi olan Cafer Akın, "Bizi görür görmez havaya ateş ettiler. Tabii orada ilerleyen saatlerde biz bunlara yaklaştık. Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş hainler bize ateş açarak karşılık verdiler" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da uçakların kalkmasına engel olmak üzere Akıncı Üssü'ne giden 15 Temmuz gazisi Cafer Akın, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Akıncı Üssü'nden açılan ateş sonucunda ayağından yaralanan Akın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Kahramankazan'da 9 kişinin şehit, 92 kişinin de gazi olduğunu söyledi. Kahramankazan Belediyesinde çalıştığını ve 15 Temmuz günü mesai bitiminde çocuklarıyla birlikte köyü olan Kahramankazan'ın Peçenek Mahallesi'ne gittiğini aktaran Akın, "Cuma günüydü, çocuklarla otururken ilerleyen saatlerde Kahramankazan'da oturan kayınçom aradı. Köy işleri ile ilgilendiğim için haberim yoktu gelişmelerden. Dedi ki 'Bir kalkışma olayı var. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü kapatmışlar, haberin var mı?' Ben de haberimin olmadığını söyledim. Hemen çocukları toplayarak Kahramankazan'daki evimize geldim. Çocukları eve bıraktım, üstümü değiştirip Kahramankazan Belediyesinin önüne gittim" ifadelerini kullandı.

"Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş hainler bize ateş açarak karşılık verdiler"

Akın, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesi havaalanlarına, meydanlara davet ettiğini hatırlatarak, " Esenboğa Havaalanı'na gidelim dedik önce fakat havada bir hareketlilik vardı. Bizim burada Akıncı Üssü var. Akıncı Üssü'nden sürekli uçaklar kalkıyor ama olağan dışı bir hareketlilik vardı. Oradan Akıncı Üssü'ne geçelim denildi. Akıncı Üssü de yakın, 10 kilometre kadar. Akıncı Üssü'ne geçtik belediyenin önünde toplanan vatandaşlarla beraber. İlk gidenlerden biriyim ben de. Bizi görür görmez havaya ateş ettiler. Tabii orada ilerleyen saatlerde biz bunlara yaklaştık. Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş hainler bize ateş açarak karşılık verdiler. Sabah ezanına karşı bir helikopter üzerimizde dolaştı. Vur emriyle kalkmış, daha sonra pilot şehit edilmiş bizi vurmadığı için. 'Bunlar sivil vatandaşlar, ellerinde bayraktan başka bir şey yok. Ben bunları neden vurayım' diyerek uçaktan inmiş. Sonrasında onu da şehit ediyorlar. İlerleyen saatlerde orada salalar okunuyor. Bizim o Akıncı Üssü'nde toplandığımız yerin karşısında cami var. Camiyi taradılar. Ben sol ayağımdan yaralandım, yüzde 40 engelli durumdayım. Şu anda halen Kahramankazan Belediyesi'nde çalışıyorum. Şehit aileleri ve gazileri ile ilgileniyorum" dedi.

"15 Temmuz gecesi yaralandıktan sonra yüzde 40 engelliyim"

Darbe girişiminden sonra Kahramankazan halkı olarak 9 şehit, 92 gazi verdiklerini söyleyen Akın, "İlçemizde 2017 yılında Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği kuruldu. Biz burada 15 Temmuz şehidi veya terör şehidi şeklinde ayrım yapmadan tüm şehitlerimizin şehadet yıldönümlerini, mevlitlerini, anma programlarımızı derneğimizde yapıyoruz. 15 Temmuz gecesi yaralandıktan sonra yüzde 40 engelliyim, sol ayağımın parmağında kemik kaybı oldu. Yürüme konusunda biraz aksaklık oluyor, ayağım şişiyor bazen, enfeksiyon kapıyor, hastaneye yatmak zorunda kalıyorum. Böyle sıkıntılarımız oluyor ama devletimiz var olsun" diye konuştu.

"FETÖ ve benzeri cemaat ve cemiyetlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyorum"

Dernek olarak özellikle çocukları misafir ettiklerini söyleyen Akın, "Geliyorlar, şehitlerimizi tanıtıyoruz onlara. Okullar gelir buraya, program yaparız. Bazen de biz okullara gideriz program yaparız. Şehitliğin, gaziliğin, vatanın, bayrağın önemini gençlerimize anlatırız. Gazi ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı olarak buradan sesleniyorum. FETÖ ve benzeri cemaat ve cemiyetlere vatandaşlarımızın itibar etmemesini, çocuklarımızı devletimizin kucağına teslim etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.