15 Yaşındaki Sürücüye Cezayı Polis Kesti - Son Dakika
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15 Yaşındaki Sürücüye Cezayı Polis Kesti

Antalya'da, ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücü, polis aracına çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

13.09.2024 19:42
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Antalya'da kazanın önüne geçen tesadüf: Polis 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü böyle yakaladı

Araçta küçük yaşta sürücü ve yolcuların çocuk olduğunu gören ekipler duruma hemen müdahalede bulundu

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşağa geldiği sırada seyir halindeki polis aracına çarpmaktan son anda kurtulan araç sürücüsünün 15 yaşında olduğu, ehliyetinin olmadığı belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü ve sahibine 12 bin 977'şer TL para cezası uygulanırken sigortası olmadığı için bağlanan hafif ticari araç içerisinde de küçük yaşta kız çocuklarının olduğu gözlendi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Örnek Mahallesi Atatürk Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden gelip İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki polis ekip otosu 1058 sokak kesişimine geldiğinde, İ. K.nin kullandığı 07 APM 842 plakalı hafif ticari aracın çarpasından kıl payı kurtuldu.

Araç sahibine ve sürücüye ceza

Ekip otosunda bulunan polisler, araç sürücüsünün küçük yaşta çocuk olması ve ehliyetinin olmaması nedeniyle olay yerine Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekibi sürücü belgesi olmayan araç sürücüsü ve araç sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygularken, sigortası olmadığı belirlenen araç sahibinin gelmemesi üzerine aracı trafikten men ederek yediemin otoparkına çektirdi.

O anlar kamerada

O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde geçiş üstünlüğü olan polis ekiplerinin kavşağa birden giren hafif ticari aracı görünce manevra yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

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