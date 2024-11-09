16 Yaşındaki Çocuk Tofaş Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

16 Yaşındaki Çocuk Tofaş Kazasında Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Hatay'da Tofaş otomobil tırla çarpıştı; 16 yaşındaki Mehmet Demez yaşamını yitirdi, babası yaralı.

09.11.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hurdaya dönen Tofaş 16 yaşındaki çocuğa mezar oldu

HATAY - Hatay'da tır ile çarpışan TOFAŞ marka otomobilde bulunan 16 yaşındaki Mehmet Demez hayatını kaybederken, aracı kullanan babası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kavşakta; Ahmet Demez yönetimindeki 31 ARF 051 plakalı Fiat TOFAŞ otomobil, Servet A. yönetimindeki 31 ANB 008 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen TOFAŞ'ta bulunan şoför Ahmet Demez ve 16 yaşındaki oğlu Mehmet Demez yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı 2 şahıs Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Mehmet Demez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Ahmet Demez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, trafik, Çocuk, Tofaş, Hatay, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 Yaşındaki Çocuk Tofaş Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:22:49. #1.12#
SON DAKİKA: 16 Yaşındaki Çocuk Tofaş Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.