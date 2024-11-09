16 Yaşındaki Çocuk Tofaş Kazasında Hayatını Kaybetti

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Hurdaya dönen Tofaş 16 yaşındaki çocuğa mezar oldu

HATAY - Hatay'da tır ile çarpışan TOFAŞ marka otomobilde bulunan 16 yaşındaki Mehmet Demez hayatını kaybederken, aracı kullanan babası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kavşakta; Ahmet Demez yönetimindeki 31 ARF 051 plakalı Fiat TOFAŞ otomobil, Servet A. yönetimindeki 31 ANB 008 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen TOFAŞ'ta bulunan şoför Ahmet Demez ve 16 yaşındaki oğlu Mehmet Demez yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralı 2 şahıs Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Mehmet Demez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Ahmet Demez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.