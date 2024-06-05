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17 bıçak darbesiyle öldürülen Fatih Bayar'ın katil zanlılarının yargılanmasına başlandı

Katil zanlısı Tunahan Z.: "Mekan tuvaletinde çıkan tartışmanın ardından bizi takip edip önümüzü kestiler"

Katil zanlısı Burak Z.: "İlk ifademde kardeşimi korumak için yalan söyledim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2'si ölümcül 17 bıçak darbesi ile öldürülen Fatih Bayar'ın katil zanlılarının yargılandığı ilk duruşmada ifade veren tutuklu sanık Tunahan Z., "Fatih'in abimi Porsuk Çayı'na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım" diyerek kendisini savundu. Duruşma 9 Temmuz'a ertelendi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda 21 Ocak akşamı meydana gelen olayda, alkollü bir eğlence mekanının tuvalet sırasında 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan 2 grup arasında devam eden sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 36 yaşındaki Fatih Bayar vücuduna aldığı 2'si ölümcül 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, arkadaşı Yasin T. 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın ardından kaçan Burak Z. ve kardeşi Tunahan Z. ile arkadaşları Faruk Y. (18), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Burak Z. ile kardeşi Tunahan Z. tutuklanırken Faruk Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Burak Z. ile Tunahan Z. ve tutuksuz sanık Faruk Y. hazır bulundu. Ayrıca maktul Fatih Bayar'ın arkadaşı olan ve çıkan kavgada 6 yerinden bıçaklanan Yasin T. de mahkemede yerini aldı. Duruşmaya, Fatih Bayar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Kardeşimin, Fatih'in bacağına 3-4 kez bıçakla vurduğunu gördüm"

Fatih Bayar'ı öldürme, Yasin T.'yi ise bıçakla yaralama suçundan yargılanan tutuklu sanık Burak Z., mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, "Biz alkollü mekanda otururken tuvalete gidip geldim. Hesabı ödeyecekken kardeşim ve arkadaşı tuvalete gitti. Uzun zaman gelmediler. Tuvalete gittim ve Fatih Bayar'ın küfür ettiğini duydum. Kardeşimle tartışıyorlardı. Kardeşime gidelim dedim ve mekandan çıktık. Uzaklaştıktan sonra arkamızdan çıkıp geldiler. Bizim yanımızdan geçip bize doğru döndüler. Fatih bize küfür etti, yumruk salladı, tehdit etti. Sarhoştu, yumruğunu denk getiremedi. Biz kavga etmeye başladık. Boğuşma esnasında Fatih'ten ayrılmaya çalıştım ama bırakmadı. Baya boğuştuk. Kardeşim ile arkadaşımız Faruk, Fatih Bayar'ın arkadaşı Yasin ile kavga ediyordu. Sonra kardeşim geldi. Kardeşimin elinde bıçak gördüm. Fatih'in bacağına bıçakla 3-4 kere vurduğunu gördüm. Ben yumruk ve tekme attım bıçak kullanmadım. Ben Yasin'e de vurmadım. Onunla Fatih ile Tunahan kavga ediyordu. Yasin'in bıçaklandığını görmedim. Ben kardeşimin, Fatih'in bacağına 3-4 kez bıçakla vurduğunu gördüm fazlasını görmedim. Kardeşime vurmamasını söyledim. Sonra olay yerinden uzaklaştık. İkisi de orada kaldı" dedi.

"İlk ifademde kardeşimi korumak için yalan söyledim"

Eskişehir 4. Ağır Ceza Hakimliği tarafından emniyette verilen ifadesi ile mahkeme salonundaki ifadesinin tutarsızlığının sorulması üzerine Burak Z., "Soruşturma aşamasında kardeşimi korumak için her iki şahsa da bıçakla vurduğumu söyledim. Fakat ben olayda bıçak kullanmadım. Fatih'e tekme ve yumrukla vurdum. Hem Yasin'e hem de Fatih'e bıçakla vuran kardeşim Tunahan'dır" ifadelerini kullandı.

"Mekan tuvaletinde çıkan tartışmanın ardından bizi takip edip önümüzü kestiler"

Abisi ile aynı suçlardan yargılanan Tunahan Z. ise mahkeme heyetinin söz vermesiyle yaşanan olayı anlatarak, "Mekanda oturuyorduk. Tuvalete gittim. Fatih Bayar ve arkadaşı vardı. Sıra esnasında küfür falan ettiler. Arkadaşı geldi ve ağız dalaşı yaptık. Sonra abim Burak geldi. Bizi aldı dışarı çıktık. Mekandan ayrıldık. Bizi takip edip önümüzü kestiler. Fatih bana yumruk salladı. Sonra arbede yaşandı. Yasin T., ben ve Faruk kavga etmeye başladık. Abimle de Fatih kavga ediyordu. Fatih'in abimi Porsuk Çayı'na doğru çektiğini gördüm. Ondan sonra belimdeki bıçağı çıkardım. Yasin'in bacağına vurdum. Öldürme kastım yoktu. Abimin yanına gittim. Fatih Bayar'ın bacağına bıçakla vurdum. Ondan sonra olay yerinden ayrıldık. Olay esnasında benden başka kimsede bıçak yoktu" diye konuştu.

"Tunahan bıçak çıkartınca ayırmaya çalışsam da ayıramadım"

Kavga esnasında Burak Z. ile Tunahan Z.'nin yanında bulunan tutuksuz sanık Faruk Y., mahkeme heyetine verdiği ifadesinde, "Tuvalette beklerken gelip bize laf söylediler. Burak abi geldi ve biz çıktık. Mekandan çıktık giderken arkamızdan geldiler. Önümüze geçip durdular. Burak abiye doğru yumruk atmaya çalıştı. Tunahan ile Yasin, Burak ile Fatih kavga etmeye başladı. Ben de yumruk yedim ve Yasin'e vurdum. Tunahan bıçak çıkartınca ayırmaya çalışsam da ayıramadım. Tunahan, Yasin'e bıçakla vurdu. Sonra Fatih'in yanına gidip ona da bıçakla vurdu. Sonra ben hem Tunahan'ı hem Burak'ı geri çektim. Sonra ne olduğunu anlamadım ilk defa başıma geliyordu. Korkup kaçtım" dedi.

"Tunahan beni bacağımdan ve kalçamdan 8 defa bıçakladı, sonrasını hatırlamıyorum"

Kavga esnasında bıçaklanarak yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Yasin T., mahkemede olay anını anlattı. Kafasına sert bir cisimle darbe aldığını ve sersemledikten sonra bıçaklandığını anlatan Yasin T., "Tuvalette herhangi bir küfürleşme veya tartışma olmadı. Eve gittiğimiz esnada yanlarından geçerken bir şeyler söylediler. Fatih de ne diyorsunuz diyerek döndü. Sonra kavga etmeye başladılar. Burak'la fatih kavga ediyordu. Diğerleri de Burak'ın yanındaydı. Faruk da boğuşmaya karışmıştı. Tunahan da olay yerine geldi. Faruk'u oradan ittirdim. Arkamdan kafama sert bir darbe geldi. Sersemledim. Sonra Tunahan beni bacağımdan ve kalçamdan 8 defa bıçakladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Burak bana vurmadı" dedi.

"Ben bunları insan olarak görmüyorum"

Maktul Fatih Bayar'ın babası Mehmet Bayar, mahkemede "Olayı görmedim. Kameralardan izlediğimize göre, bu 3'ü oğlumu canice bıçaklayarak öldürdü. 18 bıçak darbesi vicdansızlıktan başka bir şey değildir. Ben bunları insan olarak görmüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

"Ömür boyu hapisten çıkmamalarını istiyorum"

Oğlunun acısıyla gözyaşlarına hakim olamayan anne Ayşe Bayar ise, "Şikayetçiyim. Ömür boyu hapisten çıkmamalarını istiyorum. Bira şişesiyle kafasına vurmasalardı belki de yaşayacaktı. 3 kere yere düşüp kalktığını gördüm video kaydından" diye konuştu.

Olayla ilgili görgü tanıklarının dinlenmesinin ardından, Burak Z.'nin ve kardeşi Tunahan Z.'nin tutukluluk hallerinin ve Faruk Y. hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar verildi. Duruşma, 9 Temmuz'a ertelendi.