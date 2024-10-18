17 Sanığa 10 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası Talebi

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İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Mütalaada, 17 tutuksuz sanık hakkında, 3 suçtan ayrı ayrı 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları iddia edilen 17 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Hazar Yücel ve bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Yasağa rağmen toplanma çağrısı yapıldığı belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tüm açık ve kapalı alanlardaki etkinliklerin 1 Mayıs tarihinde 1 gün süre ile yasaklama kararı alınmasına rağmen bazı grupların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerini Taksim Meydanı'nda gerçekleştirmek üzere Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te toplanma çağrıları yaptıklarını belirtti. Mütalaada, yapılan çağrı üzerine 1 Mayıs 2024 günü saat 05.30'da Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih ilçe sınırları içerisinde oluşabilecek toplanma ve korsan gösterilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerekli emniyet tedbirleri alındığı aktarıldı.

17 sanığa 2'şer yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi

Mütalaada, 17 tutuksuz sanık hakkında, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'direnme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ayrı ayrı 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Ahmet Hazar Yücel, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" dedi.

3 kolluk görevlisi tanık sıfatıyla dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine ve 1 Mayıs günü kolluk yakalama tutanağında imzası bulunan üç kolluk görevlisinin bir sonraki celse tanık sıfatıyla dinlenerek beyanlarının alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu noktadaki arama noktasında 17 şüphelinin yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar, fotoğrafının olduğu 2 adet yelek ile Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede 17 şüphelinin 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL