17 yaşındaki futbolcu, İstanbul Başakşehir'de U-19 maçı sonrası kavgada darp edildi - Son Dakika
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17 yaşındaki futbolcu, İstanbul Başakşehir'de U-19 maçı sonrası kavgada darp edildi

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17 yaşındaki futbolcu, İstanbul Başakşehir\'de U-19 maçı sonrası kavgada darp edildi
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17 yaşındaki futbolcu, İstanbul Başakşehir\'de U-19 maçı sonrası kavgada darp edildi
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Geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi'nde Büyükçekmece Gençlik Gücü ile Şamlar Spor arasındaki maçın bitiminde kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki futbolcu tekme tokat darp edildi; darp edilen sporcunun ve takımın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Kavgada futbolcu Eralp Yücel darp edilirken taraflar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü U-19 Gelişim Ligi maçı bitiminde kavga çıktı. Arbede esnasında 17 yaşındaki futbolcu Eralp Yücel yerde tekme tokat darp edildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde futbolcuların darp edilme anları yer aldı. Kavga sonrası darp edilen sporcunun ve takımın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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