19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı - Son Dakika
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19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

Antalya'nın Serik ilçesinde 19 yaşındaki anne ve 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor. Genç kadın ve kızının nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakarak kayıplara karıştığı belirtildi. Polis ekipleri, genç kadın ve kızını bulmak için çalışma başlattı.

09.04.2025 22:07
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- Genç anne ve 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Demirci

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 19 yaşındaki anne ve küçük kızından 3 gündür haber alınamıyor. Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakarak kayıplara karışan genç kadın ve kızını bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem'i de yanına alarak evden ayrıldı. Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Esma Özgüreli'den uzun süre haber alamayan eşi ve ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. 3 gündür kendisinden ve küçük kızından haber alınamayan Esma Özgüreli ve küçük kızı Burcu Çilem'i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

(RB-ÖZ-Y)

9.04.2025 21:00:21TSI

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Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı - Son Dakika

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