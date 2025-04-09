19 yaşındaki genç anne çocuğuyla birlikte sırra kadem bastı

IHAAW202839-ASA/9-04-2025

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- Genç anne ve 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Demirci

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 19 yaşındaki anne ve küçük kızından 3 gündür haber alınamıyor. Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakarak kayıplara karışan genç kadın ve kızını bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 yıl önce Mustafa T. ile ikinci evliliğini yapan 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızından 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, eşi Mustafa T. ile çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Esma Özgüreli, pazartesi günü eşinin uyuduğu sırada 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem'i de yanına alarak evden ayrıldı. Nüfus cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Esma Özgüreli'den uzun süre haber alamayan eşi ve ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. 3 gündür kendisinden ve küçük kızından haber alınamayan Esma Özgüreli ve küçük kızı Burcu Çilem'i bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

(RB-ÖZ-Y)

9.04.2025 21:00:21TSI

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