19 Yaşındaki Hatice'ye Gelinlikle Veda

Kazada ölen Hatice'ye tabutunun üzerine konulan gelinlikle veda edildi

Fıstık bahçesine uçan otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hatice Bakır defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrularak fıstık bahçesine uçan otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hatice Bakır, cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konulması ise dikkat çekti.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip- Birecik karayolu bölge trafik yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki Hyundai marka otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, taklalar atıp bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki Antep fıstığı bahçesine uçarak durabildi.

19 yaşındaki Hatice kurtarılmadı

Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tabutunun üzerine gelinlik konuldu

Kazada hayatını kaybeden Hatice Bakır'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kızın cenazesi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kırsal Akçakent Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazı sırasında genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konulması ise dikkat çekti.

Kaza ile ile ilgili soruşturma sürüyor.