23 Nisan\'da Taksim\'de uçucu madde kullanan çocuklar görüntülendi

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde poşete koydukları uçucu maddeyi kullanan 3 çocuğun görüntüsü yürek burktu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bazı çocuklar dans edip eğlenirken bazı çocuklar ise bayramı buruk geçirdi. İstanbul'un göbeği Taksim ve İstiklal Caddesi'nde 3 çocuk, kıyafetlerinin içine sakladıkları poşetteki uçucu maddeyi kullanırken görüntülendi. Çocuklardan birinin yalın ayak gezdiği görülürken, çocukların zaman zaman nostaljik tramvaya bindikleri de kameraya yansıdı. - İSTANBUL