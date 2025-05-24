23 yıldır aranan katil zanlısı yakalandı

Batman'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavganın zanlısı olarak 23 yıldır aranan şahıs, Fransa'da yaşayan ve kendisine çok benzeyen kuzeninin kimlik kartıyla yakalandı.

Batman'da 17 Ocak 2002 tarihinde çıkan arazi kavgasında silahla vurulan Halit Güzel hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Güzel ise ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisinin İhsan E. olduğu tespit edilirken, güvenlik önlemi sebebiyle cinayet dosyası 2004 yılında Çankırı Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

23 YILDIR FİRARİYDİ

Cinayetten sonra kayıplara karışan şüpheli İhsan E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlayan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, şahsın yakınları ile irtibatlı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın ailesinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. İhsan E.'nin kendisine çok benzeyen ve Fransa'da yaşayan kuzeni F.K.'nin kimliğini kullanabileceği değerlendirilerek yapılan teknik incelemeler neticesinde şahsın adresi tespit edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılan bilgiler ışığında düzenlenen koordineli operasyonla şüpheli, eşi ile birlikte İstanbul'da yaşadığı evde yakalandı. Katil zanlısının yakalanmamak için sahte basın kartı da kullandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıs, ekiplere kuzenine ait kimlik kartını göstermesine rağmen ekiplerin detaylı sorgulamaları üzerine İhsan E. olduğunu itiraf etti. 23 yıldır firari yaşayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İhsan E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.