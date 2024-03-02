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3 gündür kayıp 7 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan Mehmet Derin için arama çalışmaları üçüncü gün de devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli Mehmet Derin için arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Önceki gün başlayan arama çalışmaları için kayıp Mehmet'in en son görüldüğü Azerbaycan Parkı yanındaki Adranos Çayı yatağına odaklanıldı. Mehmet Derin'in kaybolmasının üçüncü günü, 200 kişilik personel ile arama çalışmaları geniş kapsamlı şekilde sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Derin, Azerbaycan parkı içerisinde bulunan oyun parkında kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği üzerine çalışmalar başlatılmıştı.

Olayın yaşandığı Tunçbilek Köprübaşı muhtarı Ahmet Köse, " Aşağı yukarı 49 saat önce kaybolan çocuğumuz tel örgüyü geçip tuvaletler dediğimiz bölgeden suya düştüğü söyleniyor. Birçok arkadaşımız sadece suda değil arazide de arıyor. Tüm jandarma ve diğer ekipler ellerinden geldiğince arama çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz vatandaşlarımız da arama çalışmalarını sürdürüyor. "

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ise, " 29 Şubat günü saat 14.30 sularında kaybolan çocuğumuz, evladımızın aramalarında üçüncü günündeyiz. Beldemizde 200'e yakın jandarma personeli, JASAT, JAK, Orman işletme Müdürlüğü personeli, Garp Linyit İşletmesi arama ekipleri, belediyemiz personelleri, dağ tepe demeden üç günden bu yana arıyoruz. Şu an aramalarımız derede yoğunlaştı. Kayaboğazı barajından su akışı kapatılarak derinlik azaltıldı. Bugün üçüncü günümüzde Bursa, Eskişehir ve İzmir'den su altı arama ekipleri gelecek." diyerek arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Olayın olduğu yere Kütahya Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş da gelerek aile yakınlarından konu ile ilgili bilgiler aldı.