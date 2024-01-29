3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı

BURSA - Bursa'da bir eğlence mekanında 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, 22 Eylül 2023 tarihinde ParOra AVM'de bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan A. (25), eğlence mekanında çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Mertcan A., otomobilinde bulunan silahı alarak çalışanlara kurşun yağdırdı. Olay sonrası Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk ve Efendi Doğan yaralandı. Mertcan A., olay yerinden babası ile beraber kaçarken, yaralılar yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırıldı.

128 gün sonra kıskıvrak yakalandı

Olay sonrası kayıplara karışan Mertcan A.'nın, bir süre il dışında sahte kimlik ile dolaştığı öğrenildi. Durum üzerine Cinayet Büro ekiplerinin sıkı takibiyle Mertcan A., durdurulan ticari takside sahte kimlik ile yakalandı. Mertcan A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.