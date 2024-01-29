 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı

Bursa'da bir eğlence mekanında 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası kayıplara karışan Mertcan A.'nın, bir süre il dışında sahte kimlik ile dolaştığı öğrenildi. Durum üzerine Cinayet Büro ekiplerinin sıkı takibiyle Mertcan A., durdurulan ticari takside sahte kimlik ile yakalandı. Mertcan A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı
29.01.2024 - 23:32,
Abone Ol

3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı

BURSA - Bursa'da bir eğlence mekanında 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay, 22 Eylül 2023 tarihinde ParOra AVM'de bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan A. (25), eğlence mekanında çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Mertcan A., otomobilinde bulunan silahı alarak çalışanlara kurşun yağdırdı. Olay sonrası Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk ve Efendi Doğan yaralandı. Mertcan A., olay yerinden babası ile beraber kaçarken, yaralılar yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırıldı.

128 gün sonra kıskıvrak yakalandı

Olay sonrası kayıplara karışan Mertcan A.'nın, bir süre il dışında sahte kimlik ile dolaştığı öğrenildi. Durum üzerine Cinayet Büro ekiplerinin sıkı takibiyle Mertcan A., durdurulan ticari takside sahte kimlik ile yakalandı. Mertcan A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eylül, Bursa, Güvenlik, Yakalama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49
Çiğli'de CHP Adayına Tepki Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: 3 kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı: 128 gün sonra sahte kimlik ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement