Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti - Son Dakika
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Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti. Dalağı yırtılan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayın ardından yakalanan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.04.2025 16:33
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde S.U. isimli şahıs, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki İ.G.'yi ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti.

Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TEKMELERLE HASTANELİK ETTİ

Sokak ortasında tekmelerle darp edilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti - Son Dakika

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