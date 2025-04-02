Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde S.U. isimli şahıs, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki İ.G.'yi ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti.
Sokak ortasında tekmelerle darp edilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?